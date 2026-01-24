Linus Morken matchvinnare när Modo Hockey U20 besegrade Leksand

Seger för Modo Hockey U20 med 6–3 mot Leksand

Modo Hockey U20:s Linus Morken tvåmålsskytt

Felix Wassberg avgjorde för Modo Hockey U20

Modo Hockey U20 besegrade Leksand på bortaplan i lördagens match i U20 nationell norra. 3–6 (0–1, 1–3, 2–2) slutade matchen.

– Modo vinner så mycket mer närkamper/åkningar till puck i två perioder vilket gör att vi får en uppförsbacke inför tredje perioden med underläge 1–4. Vi gör en bättre sista period i skridskoåkningen och vinst av närkamperna vilket vi får energi av och går upp till 3–4. Har några bra målchanser till 4–4 men Modo vinner till slut rättvist. Ny tag imorgon mot Löven, kommenterade Leksands tränare Jörgen Bemström.

Linus Morken gjorde två mål för Modo Hockey U20

Linus Morken gjorde 1–0 till Modo Hockey U20 efter bara 1.22 framspelad av Oliver Svensson och Gustav Dahlin.

Efter 34 sekunder i andra perioden gjorde Modo Hockey U20 0–2 genom Alfons Öberg.

Leksand reducerade dock till 1–2 genom Pax Kleffner tidigt i perioden av perioden.

Modo Hockey U20 gjorde dock två mål och gick från 1–2 till 1–4, målen av Malcom Gästrin och Felix Wassberg.

Leksand reducerade till 2–4 redan efter efter 1.12 i tredje perioden genom Zaki Crookes efter pass från Vilgot Driberg och August Lissel. Leksand reducerade igen efter 8.36 i tredje perioden genom William Wiman framspelad av August Lissel och Rocky Langvardt. 16.21 in i tredje perioden satte Linus Morken pucken på nytt framspelad av Alfons Öberg och ökade ledningen. Efter 17.42 nätade Milan Sundström och ökade ledningen för Modo Hockey U20. Det fastställde slutresultatet till 3–6.

Linus Morken gjorde två mål för Modo Hockey U20 och spelade dessutom fram till ett mål.

Det här betyder att Modo Hockey U20 ligger på sjätte plats i tabellen och Leksand är på tredje plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Leksand vunnit.

Leksand tar sig an Björklöven i nästa match hemma söndag 25 januari 11.00. Modo Hockey U20 möter samma dag 12.00 Mora borta.

Leksand–Modo Hockey U20 3–6 (0–1, 1–3, 2–2)

U20 nationell norra, Clas Ohlson Foundation Arena

Första perioden: 0–1 (1.22) Linus Morken (Oliver Svensson, Gustav Dahlin).

Andra perioden: 0–2 (20.34) Alfons Öberg (Rasmus Ommedal Ohrstrand, Viggo Lundström), 1–2 (20.51) Pax Kleffner (Adam Andersson, Hugo Allvin), 1–3 (27.18) Malcom Gästrin (Gustav Dahlin, Linus Morken), 1–4 (33.51) Felix Wassberg (Sebastian Peter, Rasmus Ommedal Ohrstrand).

Tredje perioden: 2–4 (41.12) Zaki Crookes (Vilgot Driberg, August Lissel), 3–4 (48.36) William Wiman (August Lissel, Rocky Langvardt), 3–5 (56.21) Linus Morken (Alfons Öberg), 3–6 (57.42) Milan Sundström.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Leksand: 3-0-2

Modo Hockey U20: 3-1-1

Nästa match:

Leksand: IF Björklöven, hemma, 25 januari 11.00

Modo Hockey U20: Mora, borta, 25 januari 12.00