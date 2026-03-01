LHC J20 starkast – avgjorde i förlängningen mot VIK Hockey U20

LHC J20 segrade – 3–2 efter förlängning

LHC J20:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Oscar Holmertz avgjorde för LHC J20

Matchen mellan VIK Hockey U20 och LHC J20 i U20 nationell södra slutade lika efter full tid. Först i förlängningen kunde bortalaget avgöra till 3–2 (0–0, 1–1, 1–1, 1–0). Oscar Holmertz gjorde det avgörande målet i förlängningen och blev matchhjälte för LHC J20.

– En söndagsmatiné där vi lyckas få med oss en poäng, kommenterade VIK Hockey U20:s tränare Jarno Pikkarainen.

LHC J20:s tränare Jimmy Anderström tyckte så här om matchen:

– Den här matchen går väl inte till historien som den bästa match man sett. Vi hade en urladdning igår som jag tror satt kvar lite men sen är det klart att vi skapar tillräckligt för att vinna. Men för oss handlar det nu om att optimera våra förberedelser inför slutspelet och använda de här matcherna till att lära oss.

Segern var LHC J20:s fjärde på de senaste fem matcherna.

SSK U20 nästa för LHC J20

Den första perioden slutade mållös.

Det var först 2.47 in i andra perioden som VIK Hockey U20 tog ledningen genom Måns Johansson. Efter 8.00 i andra perioden nätade David Norgren på pass av Ossie Liljeblad och Edwin Lundqvist och kvitterade för LHC J20.

15.18 in i tredje perioden fick Wilhelm Hasselhuhn utdelning framspelad av Gustav Pettersson och gav laget ledningen. Måns Johansson stod för målet när VIK Hockey U20 kvitterade till 2–2 med 1.24 kvar att spela efter förarbete av Max Joona och Peter Ingemarsson.

Matchvinnare för bortalaget LHC J20 2.31 in i förlängningen blev Oscar Holmertz med det avgörande förlängningsmålet.

Med två omgångar kvar är VIK Hockey U20 sist i serien medan LHC J20 är på åttonde plats.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Linköping HC vann de två första mötena. VIK Västerås HK vann senast lagen möttes.

I nästa match möter VIK Hockey U20 HV 71 borta på fredag 6 mars 19.00. LHC J20 möter SSK U20 onsdag 4 mars 19.00 hemma.

VIK Hockey U20–LHC J20 2–3 (0–0, 1–1, 1–1, 0–1)

U20 nationell södra, ABB Arena Nord

Andra perioden: 1–0 (22.47) Måns Johansson, 1–1 (28.00) David Norgren (Ossie Liljeblad, Edwin Lundqvist).

Tredje perioden: 1–2 (55.18) Wilhelm Hasselhuhn (Gustav Pettersson), 2–2 (58.36) Måns Johansson (Max Joona, Peter Ingemarsson).

Förlängning: 2–3 (62.31) Oscar Holmertz.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

VIK Hockey U20: 1-1-3

LHC J20: 4-0-1

Nästa match:

VIK Hockey U20: HV 71, borta, 6 mars 19.00

LHC J20: Södertälje SK, hemma, 4 mars 19.00