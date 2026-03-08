LHC J20 besegrade VIK Hockey U20 hemma

Seger för LHC J20 med 7–3 mot VIK Hockey U20

LHC J20:s sjätte seger på de senaste sju matcherna

Hugo Johansson avgjorde för LHC J20

LHC J20 segrade mot VIK Hockey U20 på hemmaplan i Stångebro Ishall i U20 nationell södra. 7–3 (3–1, 2–1, 2–1) slutade matchen på söndagen.

– En dag på jobbet litegrann. Kul för grabbarna att få göra lite mål också. Imponerad hur VIK sliter trots en jobbig säsong resultatmässigt. Jag vill önska dem lycka till i Kvalserien, kommenterade LHC J20:s tränare Jimmy Anderström.

VIK Hockey U20:s tränare Jarno Pikkarainen tyckte till om matchen:

– Vi här och spelar av en match i stort sett känns det som. Vi behöver bli mycket mer konsekventa i det vi gör.

Segern var LHC J20:s sjätte på de senaste sju matcherna.

LHC J20–VIK Hockey U20 – mål för mål

LHC J20 hade övertaget i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 6.40 genom Oscar Holmertz och gick upp till 2–0. VIK Hockey U20 kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade LHC J20 dock ryckt åt sig ledningen med 3–1.

VIK Hockey U20 reducerade dock till 3–2 genom Albin Lilja efter 11.10 av perioden.

LHC J20 gjorde dock två snabba mål i andra perioden och gick från 3–2 till 5–2, målen av Hugo Johansson och Oscar Emvall.

LHC J20 gjorde två snabba mål i tredje perioden och gick från 5–2 till 7–2, målen av David Norgren och Oscar Emvall. Målen punkterade matchen.

Peter Ingemarsson reducerade förvisso men närmare än 7–3 kom inte VIK Hockey U20. LHC J20 tog därmed en säker seger.

LHC J20:s Axel Bjurman hade tre assists och Oscar Holmertz gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål.

Det här betyder att LHC J20 slutar på sjunde plats och VIK Hockey U20 på tionde plats. LHC J20 är klart för slutspel.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen.

LHC J20–VIK Hockey U20 7–3 (3–1, 2–1, 2–1)

U20 nationell södra, Stångebro Ishall

Första perioden: 1–0 (6.40) Oscar Holmertz (Wilhelm Hasselhuhn, Axel Bjurman), 2–0 (8.16) Gustav Pettersson (Oscar Holmertz, Axel Bjurman), 2–1 (10.01) Viktor Pennerborn (Linus Rydell, Alvin Wengrud), 3–1 (18.49) Oscar Holmertz (Gustav Pettersson, Melvin Nilsson).

Andra perioden: 3–2 (31.10) Albin Lilja (Linus Rydell), 4–2 (32.20) Hugo Johansson (Ossie Liljeblad), 5–2 (36.36) Oscar Emvall (Douglas Paul, Milton Carpenhammar).

Tredje perioden: 6–2 (49.19) David Norgren (Douglas Paul), 7–2 (50.45) Oscar Emvall (Wilhelm Hasselhuhn, Axel Bjurman), 7–3 (52.08) Peter Ingemarsson (Alvin Wengrud, Svante Uusitalo).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

LHC J20: 5-0-0

VIK Hockey U20: 1-1-3