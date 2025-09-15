Leksand utklassade Timrå J20 – vann med 7–1

Seger för Leksand med 7–1 mot Timrå J20

Victor Johansson tvåmålsskytt för Leksand

Zaki Crookes avgjorde för Leksand

Leksand övertygade när laget vann på hemmaplan mot Timrå J20 i U20 nationell norra med hela 7–1 (2–0, 3–1, 2–0).

– Vi lärde oss från gårdagen och kom ut som ett nytt lag idag. Med ett bättre passnings- och närkampsspel så vinner vi rättvist dagens match, tyckte Leksands tränare Jörgen Bemström, efter matchen.

Timrå J20:s tränare Andreas Molinder kommenterade matchen:

– Det var en tung förlust. Vi behöver jobba och bli bättre i olika delar av spelet. Vi ska jobba vidare och lära oss av förlusten och bli bättre framöver.

Det här var första segern för Leksand, efter förlust med 1–4 mot Brynäs i premiären.

Leksands Victor Johansson tvåmålsskytt

Leksand tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0. Timrå J20 reducerade dock till 2–1 genom Wilmer Salzer efter 8.45 av perioden.

Leksand stod därefter för tre raka mål i andra perioden när laget gick från 2–1 till 5–1 på bara 8.05. Leksand fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 7–1. Målen i sista perioden gjordes av Victor Johansson, som gjorde två mål.

Jonas Lagerberg-Hoen gjorde ett mål för Leksand och två målgivande passningar.

I nästa omgång har Leksand AIK borta i Ulriksdals IP, lördag 20 september 15.30. Timrå J20 spelar hemma mot Modo J20 onsdag 17 september 19.00.

Leksand–Timrå J20 7–1 (2–0, 3–1, 2–0)

U20 nationell norra, Tegera Arena

Första perioden: 1–0 (10.52) Jan-Christian Kneubühler (William Lundqvist, August Lissel), 2–0 (17.13) Zaki Crookes (August Lissel).

Andra perioden: 2–1 (28.45) Wilmer Salzer, 3–1 (29.48) Jonas Lagerberg-Hoen (William Lundqvist, Tinus Luc Koblar), 4–1 (34.48) Adam Lorentzi (Jonas Lagerberg-Hoen, Dennis Altörn), 5–1 (37.53) William Wiman (Vilgot Lidén, Neo Karling).

Tredje perioden: 6–1 (55.53) Victor Johansson, 7–1 (57.40) Victor Johansson (Jonas Lagerberg-Hoen).

Nästa match:

Leksand: AIK, borta, 20 september

Timrå J20: MoDo Hockey, hemma, 17 september