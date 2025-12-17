Leksand tog hem segern mot Örebro Hockey U20

Leksand vann med 4–2 mot Örebro Hockey U20

August Lissel matchvinnare för Leksand

Leksand nu andra, Örebro Hockey U20 på första plats

Leksand vann i svenska cupen, U20 grupp B herr med 4–2 (1–0, 1–0, 2–2) på hemmaplan mot Örebro Hockey U20.

Leksand–Örebro Hockey U20 – mål för mål

Vincent Lanfjärd Risberg gav Leksand ledningen efter 9.04 framspelad av Jan-Christian Kneubühler och Noah Svensson.

Efter 17.58 i andra perioden nätade Måns Dufva framspelad av August Lissel och Zaki Crookes och gjorde 2–0.

Leksand startade också tredje perioden bäst. Laget gick från 2–0 till 3–0. Men Örebro Hockey U20 svarade och gjorde 3–1.

Därefter var det dock Leksand som avgjorde. Laget gjorde 4–1 med nio minuter kvar att spela genom William Wiman på pass av Gustav Svedlund och Alexander Proos. Örebro Hockey U20 hann få in en reducering till och slutresultatet blev 4–2.

Det här var sista matchen och resultatet betyder att Leksand slutar på andra plats och Örebro Hockey U20 på första plats.

Leksand–Örebro Hockey U20 4–2 (1–0, 1–0, 2–2)

Svenska cupen, U20 grupp B herr, Tegera Arena

Första perioden: 1–0 (9.04) Vincent Lanfjärd Risberg (Jan-Christian Kneubühler, Noah Svensson).

Andra perioden: 2–0 (37.58) Måns Dufva (August Lissel, Zaki Crookes).

Tredje perioden: 3–0 (43.12) August Lissel (Måns Dufva, Gustav Svedlund), 3–1 (43.41) Aapo Vanninen (Olle Johansson, Gustav Stunz), 4–1 (51.22) William Wiman (Gustav Svedlund, Alexander Proos), 4–2 (54.54) Aapo Vanninen (Oscar Olsson, Felix Färhammar).