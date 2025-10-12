Leksand segrare hemma mot Modo Hockey U20

Leksand vann med 4–1 mot Modo Hockey U20

Kim Ojala matchvinnare för Leksand

Andra raka segern för Leksand

Det blev hemmalaget Leksand som vann mot Modo Hockey U20 i U20 nationell norra. 4–1 (3–1, 1–0, 0–0) slutade matchen på söndagen.

– Vi tar en tidig ledning i matchen likt matchen igår och kan spela på det överläget hela vägen. Ingen klockren prestation, men med ett bra målvaktsspel av Viggo Tamm så vinner vi två raka matcher i helgen. Har mycket att jobba på i alla delar av spelet, men vi tar små steg i rätt riktning denna helg, tyckte Leksands tränare Jörgen Bemström, efter matchen.

Modo Hockey U20:s huvudtränare Emil Svelander tyckte så här om matchen:

– Lite samma mönster som tidigare, vi tar inte betalt framåt medan Leksand är effektiva.

Brynäs nästa för Leksand

Leksand stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 8.55 i mitten av perioden.

Modo Hockey U20 reducerade dock till 3–1 genom Emil Öberg efter 14.27. Efter 17.32 i andra perioden slog Rocky Langvardt till på pass av August Lissel och William Wiman och gjorde 4–1. I tredje perioden höll Leksand i sin 4–1-ledning och vann.

August Lissel gjorde ett mål för Leksand och två målgivande passningar.

För hemmalaget betyder resultatet andra plats i tabellen. Modo Hockey U20 är på åttonde plats. Ett fint lyft i tabellen för Leksand som så sent som den 13 september låg på tionde plats.

I nästa omgång har Leksand Brynäs borta i Monitor ERP Arena, lördag 18 oktober 14.00. Modo Hockey U20 spelar hemma mot Björklöven söndag 19 oktober 16.00.

Leksand–Modo Hockey U20 4–1 (3–1, 1–0, 0–0)

U20 nationell norra, Tegera Arena

Första perioden: 1–0 (1.27) Jonas Lagerberg-Hoen (August Lissel, Måns Dufva), 2–0 (2.39) Kim Ojala (William Wiman), 3–0 (10.22) August Lissel (Jonas Lagerberg-Hoen, Rocky Langvardt), 3–1 (14.27) Emil Öberg (Kalle Byström, Linus Morken).

Andra perioden: 4–1 (37.32) Rocky Langvardt (August Lissel, William Wiman).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Leksand: 3-1-1

Modo Hockey U20: 2-0-3

Nästa match:

Leksand: Brynäs IF, borta, 18 oktober

Modo Hockey U20: IF Björklöven, hemma, 19 oktober