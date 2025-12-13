Leksand segrade mot Färjestad

Leksand segrade – 6–5 efter förlängning

August Lissel avgjorde för Leksand

Leksand gjorde fem raka mål

Leksand vann med 6–5 (3–0, 2–0, 0–5, 1–0) efter förlängning på bortaplan mot Färjestad i första matchen i svenska cupen, U20 grupp B herr.

– Svängig match där vi får till en bra tredje period. Vi kom till spel med ett ungt lag. Väldigt lärorikt för alla 08 födda att få spela denna match mot bra motstånd, kommenterade Färjestads tränare Niklas Fogström.

August Lissel slog till efter bara 36 sekunder i förlängningen och blev matchhjälte med sitt 6–5-mål.

Brynäs nästa för Leksand

Leksand var vassast i första perioden. Laget vann perioden klart med 3–0.

Efter 3.05 i andra perioden slog August Lissel till på pass av Zaki Crookes och Kim Ojala och gjorde 0–4.

Adam Lorentzi gjorde dessutom 0–5 efter 15.50 framspelad av Rasmus Orenäs och Albin Kihlman.

Färjestad reducerade och kvitterade till 5–5 i tredje perioden.

Stor matchhjälte för Leksand blev August Lissel som 36 sekunder in i förlängningen satte det avgörande 6–5-målet.

Leksands August Lissel stod för tre poäng, varav två mål och Zaki Crookes gjorde ett mål och två assist. Teodor Friberg och Elias Eriksson gjorde ett mål och två assist var för Färjestad.

Senaste mötet lagen emellan slutade med seger för Leksand med 5–2.

Färjestad möter Örebro Hockey U20 i nästa match borta tisdag 16 december 19.00. Leksand möter samma dag Brynäs borta.

Färjestad–Leksand 5–6 (0–3, 0–2, 5–0, 0–1)

Svenska cupen, U20 grupp B herr, Löfbergs Arena

Första perioden: 0–1 (4.34) William Lundqvist (Zaki Crookes, August Lissel), 0–2 (16.21) William Lundqvist (Albin Kihlman, Leo Gürler), 0–3 (17.17) Zaki Crookes (Kim Ojala).

Andra perioden: 0–4 (23.05) August Lissel (Zaki Crookes, Kim Ojala), 0–5 (35.50) Adam Lorentzi (Rasmus Orenäs, Albin Kihlman).

Tredje perioden: 1–5 (40.45) Lukas Andersson (Victor Klockervold), 2–5 (41.19) Elias Eriksson (Teodor Friberg), 3–5 (44.36) Teodor Friberg (Axel Lindberg), 4–5 (46.19) Axel Lindberg (Elias Eriksson, Teodor Friberg), 5–5 (52.44) Joe Wahlund (Elias Eriksson).

Förlängning: 5–6 (60.36) August Lissel.

Nästa match:

Färjestad: Örebro HK, borta, 16 december 19.00

Leksand: Brynäs IF, borta, 16 december 19.00