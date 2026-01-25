Leksand förlänger segersviten mot Björklöven

Leksand vann med 3–1 mot Björklöven

August Lissel avgjorde för Leksand

Björklövens andra raka förlust

Björklöven har varit lite av ett drömmotstånd för Leksand. På söndagen tog Leksand ännu en seger hemma mot Björklöven. Matchen i U20 nationell norra slutade 3–1 (0–0, 2–1, 1–0). Det var Leksands åttonde raka seger mot just Björklöven.

– Vi kommer ut bra i första perioden och uppträder på det sättet vi hade pratat om innan matchen men får inte utdelning förrän i andra perioden. Vi tar alldeles för mycket onödiga utvisningar i matchen vilket gör att vi inte får en bra matchbild matchen igenom. Björklöven tycker jag är ett bra lag som förtjänar mer poäng än vad de har i serien, så vi är tacksamma för tredje vinsten mot de denna säsong, kommenterade Leksands tränare Jörgen Bemström.

Leksand–Björklöven – mål för mål

Den första perioden slutade mållös.

Leksand gjorde 1–0 genom William Wiman efter 7.36 i andra perioden.

Björklöven kvitterade till 1–1 genom Jacob Söderberg-Nelson efter 9.04 av perioden.

Efter 14.11 gjorde Leksand 2–1 genom August Lissel.

Måns Dufva stod för målet när laget punkterade matchen med ett 3–1-mål med 13 sekunder kvar att spela assisterad av Zaki Crookes och August Lissel. 3–1-målet blev matchens sista.

Leksands Zaki Crookes hade tre assists.

Leksand stannar därmed på tredje plats och Björklöven sist, på tionde plats i tabellen.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Leksand vunnit.

Nästa motstånd för Leksand är Timrå U20. Lagen möts lördag 31 januari 15.00 i SCA Arena. Björklöven tar sig an Modo Hockey U20 borta söndag 1 februari 16.00.

Leksand–Björklöven 3–1 (0–0, 2–1, 1–0)

U20 nationell norra, Tegera Arena

Andra perioden: 1–0 (27.36) William Wiman (Rocky Langvardt, Zaki Crookes), 1–1 (29.04) Jacob Söderberg-Nelson (Gustav Öberg Andersson), 2–1 (34.11) August Lissel (Hugo Allvin, Zaki Crookes).

Tredje perioden: 3–1 (59.47) Måns Dufva (Zaki Crookes, August Lissel).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Leksand: 3-0-2

Björklöven: 2-0-3

Nästa match:

Leksand: Timrå, borta, 31 januari 15.00

Björklöven: Modo Hockey, borta, 1 februari 16.00