Leksand förlänger segersviten mot Björklöven
- Leksand vann med 3–1 mot Björklöven
- August Lissel avgjorde för Leksand
- Björklövens andra raka förlust
Björklöven har varit lite av ett drömmotstånd för Leksand. På söndagen tog Leksand ännu en seger hemma mot Björklöven. Matchen i U20 nationell norra slutade 3–1 (0–0, 2–1, 1–0). Det var Leksands åttonde raka seger mot just Björklöven.
– Vi kommer ut bra i första perioden och uppträder på det sättet vi hade pratat om innan matchen men får inte utdelning förrän i andra perioden. Vi tar alldeles för mycket onödiga utvisningar i matchen vilket gör att vi inte får en bra matchbild matchen igenom. Björklöven tycker jag är ett bra lag som förtjänar mer poäng än vad de har i serien, så vi är tacksamma för tredje vinsten mot de denna säsong, kommenterade Leksands tränare Jörgen Bemström.
Leksand–Björklöven – mål för mål
Den första perioden slutade mållös.
Leksand gjorde 1–0 genom William Wiman efter 7.36 i andra perioden.
Björklöven kvitterade till 1–1 genom Jacob Söderberg-Nelson efter 9.04 av perioden.
Efter 14.11 gjorde Leksand 2–1 genom August Lissel.
Måns Dufva stod för målet när laget punkterade matchen med ett 3–1-mål med 13 sekunder kvar att spela assisterad av Zaki Crookes och August Lissel. 3–1-målet blev matchens sista.
Leksands Zaki Crookes hade tre assists.
Leksand stannar därmed på tredje plats och Björklöven sist, på tionde plats i tabellen.
Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Leksand vunnit.
Nästa motstånd för Leksand är Timrå U20. Lagen möts lördag 31 januari 15.00 i SCA Arena. Björklöven tar sig an Modo Hockey U20 borta söndag 1 februari 16.00.
Leksand–Björklöven 3–1 (0–0, 2–1, 1–0)
U20 nationell norra, Tegera Arena
Andra perioden: 1–0 (27.36) William Wiman (Rocky Langvardt, Zaki Crookes), 1–1 (29.04) Jacob Söderberg-Nelson (Gustav Öberg Andersson), 2–1 (34.11) August Lissel (Hugo Allvin, Zaki Crookes).
Tredje perioden: 3–1 (59.47) Måns Dufva (Zaki Crookes, August Lissel).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Leksand: 3-0-2
Björklöven: 2-0-3
Nästa match:
Leksand: Timrå, borta, 31 januari 15.00
Björklöven: Modo Hockey, borta, 1 februari 16.00
