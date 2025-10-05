Klar seger för Växjö – vann med 6–1 mot SSK U20

Växjö segrade – 6–1 mot SSK U20

Noa Bräutigam avgjorde för Växjö

Andra raka segern för Växjö

Det blev en klar seger för Växjö när laget vann på hemmaplan mot SSK U20 i U20 nationell södra. Växjö vann med klara 6–1 (2–0, 2–1, 2–0).

Växjö–SSK U20 – mål för mål

Växjö tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av knappt två minut. SSK U20 reducerade dock till 2–1 genom William Säfström tidigt i andra perioden av perioden.

Växjö gjorde dock två snabba mål och gick från 2–1 till 4–1, målen av Olle Karlsson och Ludvig Pettersson. Växjö fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 6–1. Målen i sista perioden gjordes av Max Isaksson och Melker Hof.

Det här betyder att Växjö nu ligger på femte plats i tabellen och SSK U20 är på sjätte plats. Ett fint lyft för Växjö som låg på nionde plats så sent som den 3 oktober.

I nästa match, lördag 11 oktober möter Växjö Frölunda hemma i Växjö Ishall 14.00 medan SSK U20 spelar borta mot Rögle 16.00.

Växjö–SSK U20 6–1 (2–0, 2–1, 2–0)

U20 nationell södra, Växjö Ishall

Första perioden: 1–0 (12.42) Ludwig Hellgren (Max Isaksson, Morgan Anderberg), 2–0 (14.16) Noa Bräutigam (Malte Brolin, Viggo Wiklund).

Andra perioden: 2–1 (24.43) William Säfström (Marlon Mahlberg, Filip Michalski), 3–1 (36.59) Olle Karlsson (Kevin Israelsson, Viggo Wiklund), 4–1 (39.22) Ludvig Pettersson (Noa Bräutigam, Malte Brolin).

Tredje perioden: 5–1 (40.47) Melker Hof (Olle Karlsson, Ludvig Pettersson), 6–1 (54.34) Max Isaksson (Morgan Anderberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Växjö: 3-0-2

SSK U20: 2-0-3

Nästa match:

Växjö: Frölunda, hemma, 11 oktober

SSK U20: Rögle, borta, 11 oktober