Isak Norlin i målform när Rögle vann mot Malmö

Rögle-seger med 4–1 mot Malmö

Rögles fjärde seger på de senaste fem matcherna

Isak Norlin med två mål för Rögle

Hemmalaget Rögle tog hem de tre poängen efter seger mot Malmö i U20 nationell södra. 4–1 (1–1, 2–0, 1–0) slutade matchen på fredagen.

Segern var Rögles fjärde på de senaste fem matcherna.

Rögles Isak Norlin tvåmålsskytt

Isak Norlin gav Rögle ledningen efter 8.31 med assist av Oliver Dejbjerg Larsen och Douglas Flygt. Malmö kvitterade när Linus Anderberg hittade rätt efter förarbete av Felix Carell och Joel Grossniklaus efter 16.00.

Rögle tog ledningen redan efter efter 29 sekunder i andra perioden på nytt genom Isak Norlin efter förarbete från Nils Bartholdsson och Marwin Jarbsjö. Efter 4.28 i andra perioden nätade Nils Bartholdsson på pass av Oliver Dejbjerg Larsen och Mikael Kim och gjorde 3–1.

17.48 in i tredje perioden slog Valter Engström till framspelad av Eric Lindvall och ökade ledningen.

Resultatet innebär att Rögle ligger kvar på fjärde plats och Malmö på sjätte plats i tabellen.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen.

Lördag 21 februari möter Rögle HV 71 hemma 16.00 och Malmö möter LHC J20 hemma 15.30.

Rögle–Malmö 4–1 (1–1, 2–0, 1–0)

U20 nationell södra

Första perioden: 1–0 (8.31) Isak Norlin (Oliver Dejbjerg Larsen, Douglas Flygt), 1–1 (16.00) Linus Anderberg (Felix Carell, Joel Grossniklaus).

Andra perioden: 2–1 (20.29) Isak Norlin (Nils Bartholdsson, Marwin Jarbsjö), 3–1 (24.28) Nils Bartholdsson (Oliver Dejbjerg Larsen, Mikael Kim).

Tredje perioden: 4–1 (57.48) Valter Engström (Eric Lindvall).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Rögle: 4-1-0

Malmö: 3-0-2

Nästa match:

Rögle: HV 71, hemma, 21 februari 16.00

Malmö: Linköping HC, hemma, 21 februari 15.30