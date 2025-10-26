Hattrick av Lukas Nikolaj Pettersen-Finckenhagen när Mora slog AIK

Mora segrade – 6–3 mot AIK

Moras sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Moras Lukas Nikolaj Pettersen-Finckenhagen tremålsskytt

Lukas Nikolaj Pettersen-Finckenhagen stod för ett hattrick när Mora besegrade AIK på hemmaplan i U20 nationell norra med 6–3 (2–1, 2–2, 2–0).

Segern var Moras sjunde på de senaste åtta matcherna, och femte raka segern på hemmaplan.

Olle Carlsson gjorde avgörande målet

Mora startade matchen starkast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Lukas Nikolaj Pettersen-Finckenhagen och Colin Wetterberg innan AIK svarade och gjorde 2–1 genom Mattias Nyberg. Efter 3.54 i andra perioden gjorde Mora 3–1 genom Lukas Nikolaj Pettersen-Finckenhagen som gjorde sitt andra mål.

AIK reducerade dock till 3–2 genom Sid Boije efter 10.59 av perioden.

Mora gjorde 4–2 genom Olle Carlsson efter 12.27 och kom allt närmare segern.

AIK gjorde 4–3 genom Sid Boije med 1.52 kvar att spela av perioden. Tredje perioden var länge mållös. Mora gick från 4–3 till 6–3 genom två snabba mål på 2.42 i slutet av perioden av Lukas Nikolaj Pettersen-Finckenhagen och Joel Abrahamsson och avgjorde matchen.

Moras Romeo Edvardsen Sörensen hade fyra assists, Colin Wetterberg stod för ett mål och två assists och Lukas Nikolaj Pettersen-Finckenhagen gjorde tre mål. Borna Kopac hade tre assists för AIK.

Mora ligger på andra plats i tabellen efter matchen medan AIK ligger sist, på tionde plats.

Lagens första möte för säsongen vann Mora med 3–1.

I nästa match, lördag 1 november möter Mora Skellefteå AIK U20 borta i Skellefteå Kraft Arena 12.00 medan AIK spelar hemma mot Björklöven 15.30.

Mora–AIK 6–3 (2–1, 2–2, 2–0)

U20 nationell norra, Wibe Arena

Första perioden: 1–0 (13.38) Lukas Nikolaj Pettersen-Finckenhagen (Viktor Kansell, Vincent Sandberg), 2–0 (16.19) Colin Wetterberg (Romeo Edvardsen Sörensen), 2–1 (19.25) Mattias Nyberg (William Carlsson, Borna Kopac).

Andra perioden: 3–1 (23.54) Lukas Nikolaj Pettersen-Finckenhagen (Romeo Edvardsen Sörensen, Colin Wetterberg), 3–2 (30.59) Sid Boije (Lukas Schünzel, Borna Kopac), 4–2 (32.27) Olle Carlsson (Victor Engebråten Kopperstad, Edvin Sohlberg), 4–3 (38.08) Sid Boije (Gustav Sjöqvist, Borna Kopac).

Tredje perioden: 5–3 (56.55) Lukas Nikolaj Pettersen-Finckenhagen (Romeo Edvardsen Sörensen, Colin Wetterberg), 6–3 (59.37) Joel Abrahamsson (Romeo Edvardsen Sörensen, Victor Engebråten Kopperstad).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mora: 4-0-1

AIK: 2-0-3

Nästa match:

Mora: Skellefteå, borta, 1 november

AIK: IF Björklöven, hemma, 1 november