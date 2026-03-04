Grossniklaus och Henriksson bakom Malmös avgörande mot Växjö

Seger för Malmö med 4–1 mot Växjö

Joel Grossniklaus med två mål för Malmö

Andra raka segern för Malmö

Malmö vann hemma mot Växjö i U20 nationell södra med 4–1. Matchen var helt jämn efter två perioder, men avgjordes när Joel Grossniklaus gjorde 3–1 och Filip Henriksson en minut senare gjorde 4–1 i sista perioden.

– Återigen en stark laginsats borgar för segern, kommenterade Malmös lagledare Niklas Axelsson.

Senast lagen möttes tog Växjö en storseger med 7–2, men den här gången var det Malmö som var starkare.

Joel Grossniklaus gjorde två mål för Malmö

Leo Lundblad gav Malmö ledningen efter elva minuter på pass av Joel Grossniklaus och Janis Grossniklaus.

Rasmus Fredh kvitterade för Växjö tidigt i andra perioden.

Malmö spelade bra i tredje perioden och gick från 1–1 till 4–1 genom två mål av Joel Grossniklaus och ett mål av Filip Henriksson och avgjorde matchen.

Malmös Joel Grossniklaus stod för två mål och ett assist.

Med en omgång kvar är Malmö på sjätte plats i tabellen medan Växjö är på sjunde plats.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen.

I nästa match, lördag 7 mars möter Malmö Frölunda hemma i Malmö Isstadion 12.15 medan Växjö spelar borta mot Rögle 12.00.

Malmö–Växjö 4–1 (1–0, 0–1, 3–0)

U20 nationell södra, Malmö Isstadion

Första perioden: 1–0 (11.45) Leo Lundblad (Joel Grossniklaus, Janis Grossniklaus).

Andra perioden: 1–1 (21.23) Rasmus Fredh.

Tredje perioden: 2–1 (48.13) Joel Grossniklaus (Oliver Rosvall, Leo Lundblad), 3–1 (58.00) Joel Grossniklaus (Oliver Rosvall, Axel Göransson), 4–1 (59.45) Filip Henriksson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Malmö: 3-0-2

Växjö: 2-2-1

Nästa match:

Malmö: Frölunda, hemma, 7 mars 12.15

Växjö: Rögle, borta, 7 mars 12.00