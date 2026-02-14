Frölunda vinnare mot LHC J20 – avgjorde i förlängningen

Frölunda segrade – 3–2 efter förlängning

Frölundas sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Adam Nömme matchvinnare för Frölunda

Matchen i U20 nationell södra mellan hemmalaget LHC J20 och gästande Frölunda var oavgjord vid full tid, 2–2. Först i förlängningen kom avgörandet, där Frölunda spikade segerresultatet, 3–2 (1–0, 1–1, 0–1, 1–0). Adam Nömme spelade en avgörande roll för Frölunda med det vinnande målet i förlängningen.

– En riktigt bra hockeymatch. Hög nivå på den här juniormatchen. Jag är glad över att vi fortsätter ta steg och blir bättre efter vår svacka där innan jul, kommenterade LHC J20:s tränare Jimmy Anderström.

I och med detta har Frölunda hela sju raka segrar i U20 nationell södra.

Örebro Hockey U20 nästa för Frölunda

Gian Meier gjorde 1–0 till Frölunda efter bara 1.35 på passning från Bosse Meijer och Max Westergård.

Efter 6.45 i andra perioden slog Melvin Nilsson till framspelad av Gustav Pettersson och kvitterade för LHC J20. Frölundas Liam Elofsson gjorde 1–2 efter 18.03 på pass av Bosse Meijer och Max Westergård.

13.57 in i tredje perioden fick Loke Krantz utdelning på pass av Axel Lindqvist och kvitterade.

Stor matchhjälte för Frölunda blev Adam Nömme som 2.32 in i förlängningen satte det avgörande 3–2-målet.

LHC J20 har tre vinster och två förluster och 20–16 i målskillnad på de senaste fem matcherna.

Det här betyder att LHC J20 är kvar på åttonde plats och att Frölunda fortfarande leder serien.

Det här var fjärde mötet mellan LHC J20 och Frölunda den här säsongen. Frölunda vann de två första mötena. Linköping HC vann senast lagen möttes.

I nästa omgång har LHC J20 Växjö hemma i Stångebro Ishall, söndag 15 februari 12.00. Frölunda spelar hemma mot Örebro Hockey U20 lördag 21 februari 16.30.

LHC J20–Frölunda 2–3 (0–1, 1–1, 1–0, 0–1)

U20 nationell södra, Stångebro Ishall

Första perioden: 0–1 (1.35) Gian Meier (Bosse Meijer, Max Westergård).

Andra perioden: 1–1 (26.45) Melvin Nilsson (Gustav Pettersson), 1–2 (38.03) Liam Elofsson (Bosse Meijer, Max Westergård).

Tredje perioden: 2–2 (53.57) Loke Krantz (Axel Lindqvist).

Förlängning: 2–3 (62.32) Adam Nömme (Liam Elofsson, Axel Bröngel-Larsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

LHC J20: 3-1-1

Frölunda: 5-0-0

Nästa match:

LHC J20: Växjö Lakers HC, hemma, 15 februari 12.00

Frölunda: Örebro HK, hemma, 21 februari 16.30