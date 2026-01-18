Frölunda vann toppmötet mot SSK U20 med 6–3

Frölunda vann med 6–3 mot SSK U20

Måns Toresson tremålsskytt för Frölunda

Andra raka segern för Frölunda

Frölunda tog en stark seger på hemmaplan när man vann mot SSK U20 i U20 nationell södra på söndagen med 6–3 (2–0, 3–1, 1–2). En viktig seger i toppen av tabellen.

Måns Toresson med tre mål för Frölunda

Ville Oksanen gjorde 1–0 till Frölunda efter 4.50 framspelad av Adam Nömme och Vilmer Hagelin. Laget gjorde 2–0 när Bosse Meijer slog till efter pass från Måns Toresson och Liam Elofsson efter 14.40.

Efter 0.18 i andra perioden ökade Frölunda på till 3–0 genom Adam Nömme.

SSK U20 reducerade dock till 3–1 genom Axel Diberius efter 5.33 av perioden.

Frölunda gjorde dock två snabba mål och gick från 3–1 till 5–1, båda målen av Måns Toresson.

SSK U20 gjorde både 5–2 och 5–3 genom Ludvig Söderberg och Alexander Dani i tredje perioden.

Frölunda kunde dock avgöra till 6–3 med 2.12 kvar av matchen genom Måns Toresson.

Måns Toresson gjorde tre mål för Frölunda och spelade dessutom fram till ett mål och Bosse Meijer stod för ett mål och två assists.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Frölunda i serieledning och SSK U20 på tredje plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Södertälje SK vunnit.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 24 januari. Då möter Frölunda Växjö i Växjö Ishall 13.00. SSK U20 tar sig an Malmö borta 15.30.

Frölunda–SSK U20 6–3 (2–0, 3–1, 1–2)

U20 nationell södra, Frölundaborg

Första perioden: 1–0 (4.50) Ville Oksanen (Adam Nömme, Vilmer Hagelin), 2–0 (14.40) Bosse Meijer (Måns Toresson, Liam Elofsson).

Andra perioden: 3–0 (20.18) Adam Nömme (Vilmer Hagelin), 3–1 (25.33) Axel Diberius (Ludvig Söderberg, Tim-Kristian Lukkarinen), 4–1 (27.02) Måns Toresson (Liam Elofsson, Bosse Meijer), 5–1 (30.27) Måns Toresson (Zacharias Käll, Gian Meier).

Tredje perioden: 5–2 (50.18) Ludvig Söderberg (Alfred Lagerberg), 5–3 (53.12) Alexander Dani (Axel Klingvall, Alfred Lagerberg), 6–3 (57.48) Måns Toresson (Bosse Meijer).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Frölunda: 2-1-2

SSK U20: 3-0-2

Nästa match:

Frölunda: Växjö Lakers HC, borta, 24 januari 13.00

SSK U20: IF Malmö Redhawks, borta, 24 januari 15.30