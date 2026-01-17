Fortkord och Bartholdsson nyckelspelare när Rögle vann mot gästande Färjestad

Rögle vann med 4–3 mot Färjestad

Nils Bartholdsson matchvinnare för Rögle

Andra raka segern för Rögle

Rögle vann i Bjäre Entreprenad Arena mot Färjestad i U20 nationell södra på lördagen. Ställningen var lika i tredje perioden innan Milo Fortkord gjorde 3–2 och Nils Bartholdsson drygt två minuter senare gjorde 4–2. Matchen slutade 4–3 (0–0, 2–2, 2–1).

Färjestads tränare Niklas Fogström om matchen:

– Kommer ut lite trevande i första, men försvar oss bra. Sen andra och tredje är det en jämn tillställning. Är en fartfylld U20 match. Avgörande blir två lagstraff som vi åker på, från båset. Motståndaren tar tillvara på den 5–3:an. Sen gör vi en push, men får inte in nån kvittering.

Örebro Hockey U20 nästa för Rögle

Den första perioden slutade 0–0.

Färjestad gjorde 0–1 genom Teodor Friberg efter 11.53 i andra perioden.

Rögle kvitterade till 1–1 genom Milo Fortkord med 2.23 kvar att spela av perioden.

Efter 19.27 gjorde Färjestad 1–2 genom Gabriel Jansson.

Rögle gjorde 2–2 genom Nils Bartholdsson efter 19.52 av perioden.

Rögle startade också tredje perioden bäst. Laget gick från 2–2 till 4–2 genom mål av Milo Fortkord och Nils Bartholdsson. Färjestad gjorde 3–4 genom Rasmus Röing efter 19.17 men kom aldrig närmare.

Milo Fortkord gjorde två mål för Rögle och ett målgivande pass.

För tabellens utseende betyder det här att Rögle ligger på fjärde plats medan Färjestad har femteplatsen.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 18 januari. Då möter Rögle Örebro Hockey U20 i Catena Arena 12.00. Färjestad tar sig an Malmö borta 12.15.

Rögle–Färjestad 4–3 (0–0, 2–2, 2–1)

U20 nationell södra, Bjäre Entreprenad Arena

Andra perioden: 0–1 (31.53) Teodor Friberg (Oliver Marcelius, Axel Jansson), 1–1 (37.37) Milo Fortkord (Mikael Kim, Isak Norlin), 1–2 (39.27) Gabriel Jansson (Oliver Marcelius), 2–2 (39.52) Nils Bartholdsson (Milo Fortkord).

Tredje perioden: 3–2 (46.25) Milo Fortkord (Mikael Kim, Wille Lönqvist), 4–2 (48.38) Nils Bartholdsson (Colin Törnkvist, Melker Sigurd), 4–3 (59.17) Rasmus Röing (Samuel Flodén).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Rögle: 3-0-2

Färjestad: 3-1-1

Nästa match:

Rögle: Örebro HK, hemma, 18 januari 12.00

Färjestad: IF Malmö Redhawks, borta, 18 januari 12.15