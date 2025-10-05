Formstarka Malmö vann mot Örebro Hockey U20

Malmö segrade – 5–2 mot Örebro Hockey U20

Malmös fjärde seger på de senaste fem matcherna

Leo Lundblad avgjorde för Malmö

Segertåget fortsätter för Malmö. Mot Örebro Hockey U20 hemma i Rosengårds Ishall på söndagen blev det seger igen. Laget vann med 5–2 (3–0, 0–2, 2–0) och har nu fyra segrar i rad i U20 nationell södra.

Malmö–Örebro Hockey U20 – mål för mål

Malmö stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0. Örebro Hockey U20 reducerade dock till både 3–1 och 3–2 genom Niklas Aaram Olsen och Niklas Aaram Olsen i andra perioden. I tredje perioden gjorde Malmö 4–2 efter 6.24 genom Ludvik Bakkevig framspelad av Jonathan Davidsson och Elia Pedrotti. Och med bara 2.29 kvar satte Jonathan Davidsson 5–2.

För Malmö gör resultatet att man nu ligger på tredje plats i tabellen medan Örebro Hockey U20 är på andra plats.

I nästa match möter Malmö VIK Hockey U20 hemma och Örebro Hockey U20 möter Linköping borta. Båda matcherna spelas lördag 11 oktober 15.30.

Malmö–Örebro Hockey U20 5–2 (3–0, 0–2, 2–0)

U20 nationell södra, Rosengårds Ishall

Första perioden: 1–0 (2.13) Filip Henriksson (Ludvik Bakkevig, Oliver Rosvall), 2–0 (6.14) Leo Tjälldén (Theo Bengtsson, Leo Lundblad), 3–0 (19.46) Leo Lundblad (Melker Lundquist, Leo Tjälldén).

Andra perioden: 3–1 (33.51) Niklas Aaram Olsen (Alexander Command, Axel Elofsson), 3–2 (35.59) Niklas Aaram Olsen (Alexander Command, Axel Elofsson).

Tredje perioden: 4–2 (46.24) Ludvik Bakkevig (Jonathan Davidsson, Elia Pedrotti), 5–2 (57.31) Jonathan Davidsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Malmö: 4-1-0

Örebro Hockey U20: 3-0-2

Nästa match:

Malmö: VIK Västerås HK, hemma, 11 oktober

Örebro Hockey U20: Linköping HC, borta, 11 oktober