Förlustsviten bruten för SSK U20 – efter 2–1 mot VIK Hockey U20

SSK U20-seger med 2–1 mot VIK Hockey U20

Ludvig Söderberg avgjorde för SSK U20

Tionde raka förlusten för VIK Hockey U20

1–2 (0–0, 1–2, 0–0) slutade matchen i U20 nationell södra mellan VIK Hockey U20 och gästande SSK U20. Det betyder att SSK U20 äntligen bröt sin svit med sju raka förluster.

VIK Hockey U20:s tränare Jarno Pikkarainen tyckte så här om matchen:

– Tyvärr förlorar vi matchen i andra perioden. Vi börjar fuska i det vi gjorde bra i första. Vi lyckas hitta tillbaka i tredje, men tyvärr så är vi inte riktigt nära ändå att kvittera. I andra perioden så är det Gustav i målet som ser till att vi fortfarande har chansen i tredje.

Resultatet innebär att VIK Hockey U20 nu har tio förluster i rad.

VIK Hockey U20–SSK U20 – mål för mål

Första perioden blev mållös.

SSK U20 gjorde 0–1 genom Filip Holst efter 3.09 i andra perioden.

VIK Hockey U20 kvitterade till 1–1 genom Kian Clementsson Kinn efter 10.12 av perioden.

SSK U20 gjorde dock 1–2 genom Ludvig Söderberg efter 10.58 och avgjorde matchen.

Tredje perioden blev även den mållös och SSK U20 höll i sin 2–1-ledning och vann.

Med fyra omgångar kvar är VIK Hockey U20 sist i serien medan SSK U20 är på femte plats.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen.

Lördag 28 februari 13.00 spelar VIK Hockey U20 hemma mot HV 71. SSK U20 möter HV 71 hemma i Scaniarinken fredag 27 februari 18.00.

VIK Hockey U20–SSK U20 1–2 (0–0, 1–2, 0–0)

U20 nationell södra, ABB Arena Nord

Andra perioden: 0–1 (23.09) Filip Holst (Ludvig Söderberg, Elie Junior Haddad), 1–1 (30.12) Kian Clementsson Kinn (Max Joona), 1–2 (30.58) Ludvig Söderberg (Filip Holst).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

VIK Hockey U20: 0-0-5

SSK U20: 1-0-4

Nästa match:

VIK Hockey U20: HV 71, hemma, 28 februari 13.00

SSK U20: HV 71, hemma, 27 februari 18.00