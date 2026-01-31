Fjärde raka för Frölunda efter seger mot VIK Hockey U20

Frölunda segrade – 2–1 mot VIK Hockey U20

Frölundas fjärde seger på de senaste fem matcherna

Bosse Meijer avgjorde för Frölunda

Formen är bra just nu för Frölunda. På lördagen kom fjärde raka segern i U20 nationell södra, 2–1 (1–0, 1–0, 0–1), på bortaplan mot VIK Hockey U20. Det innebär att VIK Hockey U20 åkte på sjätte raka förlusten.

– Efter förra helgens katastrof så tar laget verkligen tag i sig själva och gör en riktigt bra match. I denna match så jobbar vi som ett lag och gör det vi har kommit överens om. Tyvärr så når vi inte fram men fortsätter vi så här så kommer det komma vinster, kommenterade VIK Hockey U20:s tränare Jarno Pikkarainen.

Det var Frölundas sjunde raka seger mot VIK Hockey U20.

VIK Hockey U20–Frölunda – mål för mål

Frölunda tog ledningen efter 13.25 genom Mads Kongsbak Klyvö efter förarbete av Adam Nömme.

Efter 15.50 i andra perioden slog Bosse Meijer till på pass av Liam Elofsson och gjorde 0–2.

9.09 in i tredje perioden satte Svante Uusitalo pucken framspelad av Olle Forsberg och reducerade. Mer än så blev det dock inte för VIK Hockey U20.

VIK Hockey U20 stannar därmed på tionde och sista plats och Frölunda på andra plats i tabellen.

Det här var fjärde mötet mellan VIK Hockey U20 och Frölunda den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Frölunda vunnit.

På söndag 1 februari 12.00 spelar VIK Hockey U20 hemma mot Växjö och Frölunda borta mot SSK U20.

VIK Hockey U20–Frölunda 1–2 (0–1, 0–1, 1–0)

U20 nationell södra, ABB Arena Nord

Första perioden: 0–1 (13.25) Mads Kongsbak Klyvö (Adam Nömme).

Andra perioden: 0–2 (35.50) Bosse Meijer (Liam Elofsson).

Tredje perioden: 1–2 (49.09) Svante Uusitalo (Olle Forsberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

VIK Hockey U20: 0-0-5

Frölunda: 4-0-1

Nästa match:

VIK Hockey U20: Växjö Lakers HC, hemma, 1 februari 12.00

Frölunda: Södertälje SK, borta, 1 februari 12.00