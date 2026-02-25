Färjestad vann toppmötet borta mot Örebro Hockey U20

Färjestad-seger med 4–3 mot Örebro Hockey U20

Isak Holtet gjorde två mål för Färjestad

15:e segern för Färjestad

Färjestad tog en stark seger på bortaplan när man vann mot Örebro Hockey U20 i U20 nationell södra på onsdagen med 4–3 (2–0, 2–2, 0–1). En viktig seger i toppen av tabellen.

Med en omgång kvar är Örebro Hockey U20 fortfarande i serieledning, två poäng före Frölunda, medan Färjestad är på tredje plats.

Isak Holtet tvåmålsskytt för Färjestad

Färjestad startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara 25 sekunder slog Teodor Friberg till assisterad av Elias Eriksson och Axel Jansson. Efter 13.40 gjorde laget 0–2 genom Isak Holtet.

Örebro Hockey U20 reducerade dock till 1–2 genom Ludvig Andersson efter 8.36 av perioden.

Färjestad gjorde dock två mål i andra perioden och gick från 1–2 till 1–4, målen av Gabriel Jansson och Isak Holtet och punkterade matchen.

Örebro Hockey U20 gjorde 2–4 genom Ludvig Andersson efter 14.33 av perioden.

Efter 16.00 i tredje perioden reducerade Örebro Hockey U20:s Niklas Aaram Olsen på nytt framspelad av Ludvig Andersson och Filip Thorling. 3–4-målet blev matchens sista.

Örebro Hockey U20:s Ludvig Andersson stod för två mål och ett assist.

Örebro Hockey U20 har fyra vinster och en förlust och 25–16 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Färjestad har tre vinster och två förluster och 16–15 i målskillnad.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Örebro HK vunnit.

Lagen möts igen i nästa match, i Löfbergs Arena lördag 7 mars 12.00.

Örebro Hockey U20–Färjestad 3–4 (0–2, 2–2, 1–0)

U20 nationell södra, Trängens IP

Första perioden: 0–1 (0.25) Teodor Friberg (Elias Eriksson, Axel Jansson), 0–2 (13.40) Isak Holtet.

Andra perioden: 1–2 (28.36) Ludvig Andersson (Felix Färhammar, Axel Elofsson), 1–3 (29.05) Gabriel Jansson (Joacim Olsson, Linus Loob Trygg), 1–4 (34.10) Isak Holtet (Lukas Andersson), 2–4 (34.33) Ludvig Andersson (Niklas Aaram Olsen, Filip Thorling).

Tredje perioden: 3–4 (56.00) Niklas Aaram Olsen (Ludvig Andersson, Filip Thorling).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Örebro Hockey U20: 4-0-1

Färjestad: 3-0-2

Nästa match:

Örebro Hockey U20: Färjestads BK, borta, 7 mars 12.00

Färjestad: Örebro HK, hemma, 7 mars 12.00