Färjestad avgjorde i tredje perioden i segern mot SSK U20

Färjestad vann med 3–2 mot SSK U20

Färjestads fjärde seger på de senaste fem matcherna

Teodor Friberg matchvinnare för Färjestad

Färjestad vann matchen borta mot SSK U20 i U20 nationell södra efter avgörande sent. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Färjestad fixade en uddamålsseger i sista perioden. Matchen slutade 2–3 (0–1, 1–0, 1–2).

Färjestads tränare Niklas Fogström tyckte till om matchen:

– Vi gör en stabil bortamatch. Andra perioden är kanske inte så bra. Men första och tredje gör vi många bra saker. I andra perioden klarar vi av en fyra min boxplay. Där vi skapar en hel del energi till laget. Sen har vi ett bra power play i tredje, där vi gör mål. Är det som blir avgörande idag, tycker jag.

VIK Hockey U20 nästa för Färjestad

Axel Jansson gjorde 1–0 till gästande Färjestad efter tio minuter.

Efter 6.26 i andra perioden nätade Filip Holst framspelad av Ludvig Söderberg och kvitterade för SSK U20.

Färjestad startade tredje perioden bäst. Laget gick från 1–1 till 1–3 genom mål av Linus Loob Trygg och Teodor Friberg. SSK U20 gjorde 2–3 genom Hugo Zetterlund efter 16.30 men kom aldrig närmare.

Det här var SSK U20:s femte uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Färjestads sjätte uddamålsseger.

Det här betyder att SSK U20 nu ligger på tredje plats i tabellen och Färjestad är på femte plats. Ett fint lyft i tabellen för SSK U20 som så sent som den 13 november låg på sjunde plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Södertälje SK vunnit.

Nästa motstånd för SSK U20 är VIK Hockey U20. Lagen möts torsdag 8 januari 19.00 i Scaniarinken. Färjestad tar sig an VIK Hockey U20 borta tisdag 6 januari 19.00.

SSK U20–Färjestad 2–3 (0–1, 1–0, 1–2)

U20 nationell södra, Scaniarinken

Första perioden: 0–1 (10.01) Axel Jansson.

Andra perioden: 1–1 (26.26) Filip Holst (Ludvig Söderberg).

Tredje perioden: 1–2 (43.24) Linus Loob Trygg (Isak Holtet, Rasmus Röing), 1–3 (55.06) Teodor Friberg, 2–3 (56.30) Hugo Zetterlund (Ludvig Söderberg, Tim-Kristian Lukkarinen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

SSK U20: 3-1-1

Färjestad: 4-0-1

Nästa match:

SSK U20: VIK Västerås HK, hemma, 8 januari

Färjestad: VIK Västerås HK, borta, 6 januari