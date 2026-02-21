Efterlängtad seger för Skellefteå AIK U20 – steg åt rätt håll mot Leksand

Seger för Skellefteå AIK U20 med 5–4 efter straffar

Hjalmar Nilsén tvåmålsskytt för Skellefteå AIK U20

Skellefteå AIK U20:s tionde seger

Skellefteå AIK U20 har haft en tuff period med fem raka förluster i U20 nationell norra. Men hemma mot Leksand bröts den tuffa sviten. Det blev 5–4 (2–1, 1–0, 1–3, 0–0, 1–0) efter straffar i matchen i Skellefteå Kraft Arena.

Leksands tränare Jörgen Bemström tyckte till om matchen:

– Det var en jämn match som vi kommer in lite fel i från start men gör en bra andra period men tyvärr ingen utdelning. Vilket gör att vi ligger under med 1–3 inför sista perioden. Starkt att gå upp till 3–3 och sen 4–4 och få med oss 1 poäng.

Leksand tog ledningen i första perioden genom Adam Andersson.

Hjalmar Nilsén och Felix Bergström låg sen bakom vändningen till 2–1 för Skellefteå AIK U20.

Efter 18.45 i andra perioden slog Rasmus Olsen Brekke till framspelad av Douglas Johnsson och Hjalmar Nilsén och gjorde 3–1.

Leksand reducerade och kvitterade till 3–3 genom Birk Hjelmås och Kim Ojala i början av tredje perioden i tredje perioden.

Efter 13.23 i tredje perioden gjorde Skellefteå AIK U20 4–3 genom Douglas Johnsson.

Leksand kvitterade till 4–4 genom Zaki Crookes med 4.51 kvar att spela av perioden.

Skellefteå AIK U20:s Hjalmar Nilsén blev matchvinnare med den avgörande straffen för hemmalaget.

Hjalmar Nilsén gjorde två mål för Skellefteå AIK U20 och spelade dessutom fram till två mål. Zaki Crookes stod för tre poäng, varav ett mål för Leksand.

För Leksand gör resultatet att man nu ligger på andra plats i tabellen medan Skellefteå AIK U20 är på åttonde plats.

Det här var fjärde mötet mellan Skellefteå AIK U20 och Leksand den här säsongen. Skellefteå vann de två första mötena. Leksand vann senast lagen möttes.

Skellefteå AIK U20 möter Mora i nästa match hemma söndag 22 februari 12.00. Leksand möter samma dag Luleå borta.

Skellefteå AIK U20–Leksand 5–4 (2–1, 1–0, 1–3, 0–0, 1–0)

U20 nationell norra, Skellefteå Kraft Arena

Första perioden: 0–1 (6.08) Adam Andersson (Zaki Crookes, Vilgot Lidén), 1–1 (10.05) Hjalmar Nilsén (Felix Bergström), 2–1 (13.31) Felix Bergström (Hjalmar Nilsén, Rasmus Olsen Brekke).

Andra perioden: 3–1 (38.45) Rasmus Olsen Brekke (Douglas Johnsson, Hjalmar Nilsén).

Tredje perioden: 3–2 (44.43) Birk Hjelmås (Leo Gürler, Hugo Allvin), 3–3 (45.51) Kim Ojala (Zaki Crookes), 4–3 (53.23) Douglas Johnsson (Johan Stenberg), 4–4 (55.09) Zaki Crookes (Pax Kleffner).

Straffar: 5–4 (65.00) Hjalmar Nilsén.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Skellefteå AIK U20: 1-1-3

Leksand: 3-1-1

Nästa match:

Skellefteå AIK U20: Mora, hemma, 22 februari 12.00

Leksand: Luleå HF, borta, 22 februari 12.00