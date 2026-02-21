Djurgårdens Leon Bjelkelöv Brunn tvåmålsskytt i segern mot Björklöven

Djurgården-seger med 4–3 mot Björklöven

Djurgårdens sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Leon Bjelkelöv Brunn med två mål för Djurgården

Djurgården vann mot gästande Björklöven i U20 nationell norra. 4–3 (1–1, 2–1, 1–1) slutade lördagens match.

Segern var Djurgårdens sjunde på de senaste åtta matcherna, och sjätte raka segern på hemmaplan.

Vilton Ferdfelt matchvinnare för Djurgården

Joakim Engholm gjorde 1–0 till gästerna Björklöven efter 16.25 efter förarbete från Eddin Mesanovic. Efter 17.28 kvitterade Djurgården när Lucas Grahn slog till efter förarbete av Leon Gerber och Noel Åslund.

Efter 7.45 i andra perioden gjorde Djurgården 2–1 genom Leon Bjelkelöv Brunn.

Björklöven kvitterade till 2–2 genom Filip Nygren efter 10.41 av perioden.

Djurgården tog ledningen på nytt genom Leon Bjelkelöv Brunn som gjorde sitt andra mål efter 15.06.

2.11 in i tredje perioden nätade Djurgårdens Vilton Ferdfelt framspelad av Hugo Lindell och Lucas Grahn och ökade ledningen. 13.16 in i perioden slog Bruno Osmanis till på pass av Jacob Söderberg-Nelson och Rasmus Becker och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Björklöven.

Resultatet innebär att Djurgården ligger kvar på fjärde plats och Björklöven sist, på tionde plats i tabellen.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen.

I nästa match möter Djurgården Modo Hockey U20 hemma och Björklöven möter AIK borta. Båda matcherna spelas söndag 22 februari 12.00.

Djurgården–Björklöven 4–3 (1–1, 2–1, 1–1)

U20 nationell norra, Mälarhöjdens ishall

Första perioden: 0–1 (16.25) Joakim Engholm (Eddin Mesanovic), 1–1 (17.28) Lucas Grahn (Leon Gerber, Noel Åslund).

Andra perioden: 2–1 (27.45) Leon Bjelkelöv Brunn (Hampus Zirath, Leon Gerber), 2–2 (30.41) Filip Nygren (Edvin Ek), 3–2 (35.06) Leon Bjelkelöv Brunn (Hampus Zirath, Liam Redstedt).

Tredje perioden: 4–2 (42.11) Vilton Ferdfelt (Hugo Lindell, Lucas Grahn), 4–3 (53.16) Bruno Osmanis (Jacob Söderberg-Nelson, Rasmus Becker).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Djurgården: 4-0-1

Björklöven: 1-0-4

Nästa match:

Djurgården: Modo Hockey, hemma, 22 februari 12.00

Björklöven: AIK, borta, 22 februari 12.00