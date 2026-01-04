Djurgården vann – slog ut Örebro Hockey U20 efter rysare
Följ HockeySverige på
Google news
- Djurgården segrade – 4–3 efter straffar
- Hampus Zirath matchvinnare för Djurgården
- Djurgården gjorde tre raka mål
Det blev seger för Djurgården på hemmaplan med 4–3 (0–0, 3–0, 0–3, 0–0, 1–0) efter straffar mot Örebro Hockey U20 i semifinal i svenska cupen U20. Laget är nu klart för final.
Djurgården–Örebro Hockey U20 – mål för mål
Den första perioden slutade mållös.
Djurgården stod för tre raka mål i andra perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 6.41.
Örebro Hockey U20 reducerade och kvitterade till 3–3 i tredje perioden.
Djurgårdens Hampus Zirath satte den avgörande straffen för hemmalaget.
Djurgården–Örebro Hockey U20 4–3 (0–0, 3–0, 0–3, 0–0, 1–0)
Semifinal i svenska cupen U20
Andra perioden: 1–0 (21.20) Marcus Nordmark, 2–0 (24.35) Leon Gerber (Lucas Grahn), 3–0 (28.01) Bobo Tyche (Liam Redstedt, Marcus Nordmark).
Tredje perioden: 3–1 (42.20) Alexander Command (Niklas Aaram Olsen, Ludvig Andersson), 3–2 (47.33) Oscar Olsson (Arvid Jansson, Filip Thorling), 3–3 (48.24) Niklas Aaram Olsen (Oscar Olsson, Axel Elofsson).
Straffar: 4–3 (65.00) Hampus Zirath.
Den här artikeln handlar om: