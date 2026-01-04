Djurgården vann – slog ut Örebro Hockey U20 efter rysare

Djurgården segrade – 4–3 efter straffar

Hampus Zirath matchvinnare för Djurgården

Djurgården gjorde tre raka mål

Det blev seger för Djurgården på hemmaplan med 4–3 (0–0, 3–0, 0–3, 0–0, 1–0) efter straffar mot Örebro Hockey U20 i semifinal i svenska cupen U20. Laget är nu klart för final.

Djurgården–Örebro Hockey U20 – mål för mål

Den första perioden slutade mållös.

Djurgården stod för tre raka mål i andra perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 6.41.

Örebro Hockey U20 reducerade och kvitterade till 3–3 i tredje perioden.

Djurgårdens Hampus Zirath satte den avgörande straffen för hemmalaget.

Djurgården–Örebro Hockey U20 4–3 (0–0, 3–0, 0–3, 0–0, 1–0)

Semifinal i svenska cupen U20

Andra perioden: 1–0 (21.20) Marcus Nordmark, 2–0 (24.35) Leon Gerber (Lucas Grahn), 3–0 (28.01) Bobo Tyche (Liam Redstedt, Marcus Nordmark).

Tredje perioden: 3–1 (42.20) Alexander Command (Niklas Aaram Olsen, Ludvig Andersson), 3–2 (47.33) Oscar Olsson (Arvid Jansson, Filip Thorling), 3–3 (48.24) Niklas Aaram Olsen (Oscar Olsson, Axel Elofsson).

Straffar: 4–3 (65.00) Hampus Zirath.

