Djurgården vann – slog ut Örebro Hockey U20 efter rysare

  • Djurgården segrade – 4–3 efter straffar

  • Hampus Zirath matchvinnare för Djurgården

  • Djurgården gjorde tre raka mål

Det blev seger för Djurgården på hemmaplan med 4–3 (0–0, 3–0, 0–3, 0–0, 1–0) efter straffar mot Örebro Hockey U20 i semifinal i svenska cupen U20. Laget är nu klart för final.

Djurgården–Örebro Hockey U20 – mål för mål

Den första perioden slutade mållös.

Djurgården stod för tre raka mål i andra perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 6.41.

Örebro Hockey U20 reducerade och kvitterade till 3–3 i tredje perioden.

Djurgårdens Hampus Zirath satte den avgörande straffen för hemmalaget.

Djurgården–Örebro Hockey U20 4–3 (0–0, 3–0, 0–3, 0–0, 1–0)

Semifinal i svenska cupen U20

Andra perioden: 1–0 (21.20) Marcus Nordmark, 2–0 (24.35) Leon Gerber (Lucas Grahn), 3–0 (28.01) Bobo Tyche (Liam Redstedt, Marcus Nordmark).

Tredje perioden: 3–1 (42.20) Alexander Command (Niklas Aaram Olsen, Ludvig Andersson), 3–2 (47.33) Oscar Olsson (Arvid Jansson, Filip Thorling), 3–3 (48.24) Niklas Aaram Olsen (Oscar Olsson, Axel Elofsson).

Straffar: 4–3 (65.00) Hampus Zirath.

