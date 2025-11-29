Djurgården vann mot Skellefteå AIK U20 efter Vilton Ferdfelts två mål

Djurgården vann med 4–1 mot Skellefteå AIK U20

Djurgårdens sjätte seger på de senaste sju matcherna

Det blev Djurgården som gick segrande ur mötet med Skellefteå AIK U20 i U20 nationell norra på bortaplan, med 4–1 (1–0, 2–1, 1–0).

Segern var Djurgårdens sjätte på de senaste sju matcherna.

Vilton Ferdfelt gjorde 1–0 till Djurgården efter 10.58 efter förarbete från Lucas Grahn och Leon Gerber.

Skellefteå AIK U20 kvitterade till 1–1 genom Rasmus Olsen Brekke i andra perioden.

Djurgården gjorde dock två mål och gick från 1–1 till 1–3, målen av Vilton Ferdfelt och Max Lind.

1.27 in i tredje perioden nätade Djurgårdens Arvid Drott på pass av Marcus Nordmark och ökade ledningen.

I tabellen innebär det här att Djurgården nu ligger på tredje plats i tabellen. Skellefteå AIK U20 är på femte plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Skellefteå vunnit.

Söndag 30 november 12.00 möter Skellefteå AIK U20 AIK hemma i Skellefteå Kraft Arena medan Djurgården spelar borta mot Luleå.

Skellefteå AIK U20–Djurgården 1–4 (0–1, 1–2, 0–1)

U20 nationell norra, Skellefteå Kraft Arena

Första perioden: 0–1 (10.58) Vilton Ferdfelt (Lucas Grahn, Leon Gerber).

Andra perioden: 1–1 (26.25) Rasmus Olsen Brekke (Noel Nyberg, Elis Hansson), 1–2 (29.31) Vilton Ferdfelt (Hugo Lindell, Sidnie Luther), 1–3 (34.37) Max Lind.

Tredje perioden: 1–4 (41.27) Arvid Drott (Marcus Nordmark).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Skellefteå AIK U20: 0-1-4

Djurgården: 4-0-1

Nästa match:

Skellefteå AIK U20: AIK, hemma, 30 november

Djurgården: Luleå HF, borta, 30 november