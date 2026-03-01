Djurgården avgjorde i tredje perioden – vann mot Timrå U20

Djurgården vann med 5–3 mot Timrå U20

Djurgårdens nionde seger på de senaste tio matcherna

Viktor Hedlund avgjorde för Djurgården

Djurgården vann matchen borta mot Timrå U20 i U20 nationell norra. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Djurgården drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 3–5 (1–0, 2–3, 0–2).

– Idag möter vi ett Djurgården som tävlar mycket hårdare än oss. Dom vinner helt välförtjänt, kommenterade Timrå U20:s tränare Andreas Molinder.

I och med detta har Djurgården hela fem raka segrar i U20 nationell norra.

Timrå U20–Djurgården – mål för mål

Timrå U20 tog ledningen efter 16.06 genom William Sörbrand framspelad av Alex Kristiansson och Wilmer Salzer.

Djurgården förde spelet i andra perioden. Laget vann perioden med 2–3 och ställningen efter två perioder var 3–3.

9.15 in i tredje perioden slog Viktor Hedlund till på pass av Hampus Zirath och Lucas Grahn och gav laget ledningen. Leon Bjelkelöv Brunn stod för målet när laget punkterade matchen med ett 3–5-mål med 1.21 kvar att spela assisterad av Theo Stockselius. 3–5-målet blev matchens sista.

Det här betyder att Djurgården ligger på andra plats i tabellen och Timrå U20 är på åttonde plats.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Djurgårdens IF har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. Timrå vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

I nästa match, lördag 7 mars möter Timrå U20 Luleå hemma i SCA Arena 12.00 medan Djurgården spelar borta mot AIK 15.30.

Timrå U20–Djurgården 3–5 (1–0, 2–3, 0–2)

U20 nationell norra, SCA Arena

Första perioden: 1–0 (16.06) William Sörbrand (Alex Kristiansson, Wilmer Salzer).

Andra perioden: 1–1 (29.42) Ted Tuomarila (Vilton Ferdfelt), 2–1 (32.33) Olle Därth (Oliver Langermo Neuman), 2–2 (33.01) Theo Stockselius (Vilton Ferdfelt, Fred Nord), 2–3 (33.23) Leon Gerber (Marcus Nordmark), 3–3 (34.05) Olle Därth (Adrian Thun-Hansson, Edwin Annerstedt).

Tredje perioden: 3–4 (49.15) Viktor Hedlund (Hampus Zirath, Lucas Grahn), 3–5 (58.39) Leon Bjelkelöv Brunn (Theo Stockselius).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Timrå U20: 1-0-4

Djurgården: 5-0-0

Nästa match:

Timrå U20: Luleå HF, hemma, 7 mars 12.00

Djurgården: AIK, borta, 7 mars 15.30