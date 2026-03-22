Djurgården avgjorde i femte matchen mot Modo Hockey U20 efter rysare

Seger för Djurgården med 6–5 efter förlängning

Theo Stockselius gjorde fyra mål för Djurgården

Andra raka segern för Djurgården

Seger med 6–5 (0–2, 2–3, 3–0, 1–0) efter förlängning hemma i avgörande matchen gör att Djurgården nu har avgjort matchserien mot Modo Hockey U20 i åttondelsfinalen i U20-SM. Djurgården vann med 3-2 i matcher.

Theo Stockselius blev matchhjälte med sitt avgörande 6–5-mål 1.01 in i förlängningen.

Djurgårdens Theo Stockselius var matchens utropstecken och stod för hela fyra mål.

Harry Styf gjorde 1–0 till Modo Hockey U20 efter 6.16 på passning från Viggo Lundström. Laget gjorde 0–2 när Alfons Öberg fick träff med assist av Gustav Dahlin och Felix Wassberg efter 6.44.

Bortalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 2–3 och ställningen efter två perioder var 2–5.

Men Djurgården stod för en grym upphämtning till 5–5 med tre mål på bara 2.35. Hampus Zirath gjorde 3–5 efter 17.06, Theo Stockselius gjorde 4–5 efter 19.18 och samme Stockselius fullbordade comebacken efter 19.41.

Djurgården är nu klart för kvartsfinal.

Djurgården–Modo Hockey U20 6–5 (0–2, 2–3, 3–0, 1–0)

Åttondelsfinalen i U20-SM

Första perioden: 0–1 (6.16) Harry Styf (Viggo Lundström), 0–2 (6.44) Alfons Öberg (Gustav Dahlin, Felix Wassberg).

Andra perioden: 0–3 (23.58) Gustav Dahlin (Alfons Öberg, Felix Wassberg), 1–3 (24.49) Theo Stockselius (Arvid Drott, Fred Nord), 2–3 (25.11) Hampus Zirath (Marcus Nordmark), 2–4 (32.41) John Hägglöf (Hugo Hallin, Milan Sundström), 2–5 (34.15) Sebastian Peter.

Tredje perioden: 3–5 (57.06) Hampus Zirath (Isak Jakobsson, Marcus Nordmark), 4–5 (59.18) Theo Stockselius (Marcus Nordmark, Liam Redstedt), 5–5 (59.41) Theo Stockselius.

Förlängning: 6–5 (61.01) Theo Stockselius (Arvid Drott, Fred Nord).

Slutresultat i serien: Djurgården–Modo Hockey U20 3–2