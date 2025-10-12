Chanslösa senast – men nu kunde HV 71 besegra Örebro Hockey U20

HV 71 vann med 5–4 mot Örebro Hockey U20

Wille Magnertoft matchvinnare för HV 71

Seger nummer 4 för HV 71

När HV 71 och Örebro Hockey U20 senast gjorde upp var Örebro Hockey U20 klart bättre och vann med hela 8–0. På söndagen tog HV 71 revansch genom att vinna med 5–4 (3–1, 2–1, 0–2) på hemmaplan i U20 nationell södra.

HV 71–Örebro Hockey U20 – mål för mål

Örebro Hockey U20 tog ledningen i början av första perioden genom Niklas Aaram Olsen.

HV 71 vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 0–1 till 3–1 i matchen. Örebro Hockey U20 reducerade dock till 3–2 genom Alexander Command tidigt i andra perioden av perioden.

HV 71 gjorde dock två snabba mål och gick från 3–2 till 5–2, målen av Noel Skarby och Wille Magnertoft. De två minuterna blev direkt matchavgörande. Niklas Aaram Olsen och Axel Elofsson reducerade två gånger om och skapade riktig nerv men närmare än 5–4 kom inte Örebro Hockey U20.

Alexander Command gjorde ett mål för Örebro Hockey U20 och två assist och Niklas Aaram Olsen stod för tre poäng, varav två mål. Wille Magnertoft gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål för HV 71.

HV 71 har två segrar och tre förluster och 17–24 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Örebro Hockey U20 har tre vinster och två förluster och 24–13 i målskillnad.

För hemmalaget betyder resultatet sjunde plats i tabellen. Örebro Hockey U20 är på sjätte plats.

Lagens första möte för säsongen vann Örebro HK med 8–0.

Lördag 18 oktober 16.00 spelar HV 71 borta mot SSK U20. Örebro Hockey U20 möter Färjestad hemma i Behrn Arena onsdag 15 oktober 19.00.

HV 71–Örebro Hockey U20 5–4 (3–1, 2–1, 0–2)

U20 nationell södra, Prolympiahallen

Första perioden: 0–1 (1.17) Niklas Aaram Olsen (Alexander Command, Linus Hägerman), 1–1 (1.36) Noel Skarby (Malte Gustafsson, Wille Magnertoft), 2–1 (18.02) Wille Magnertoft, 3–1 (19.57) Philip Lantz.

Andra perioden: 3–2 (23.02) Alexander Command (Ludvig Andersson, Theodor Hallquisth), 4–2 (34.18) Noel Skarby (Philip Lantz, Edvin Persson Norén), 5–2 (37.16) Wille Magnertoft (Martinus Schioldan).

Tredje perioden: 5–3 (51.10) Niklas Aaram Olsen (Alexander Command, Ludvig Andersson), 5–4 (58.37) Axel Elofsson (Niklas Aaram Olsen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

HV 71: 2-1-2

Örebro Hockey U20: 3-0-2

Nästa match:

HV 71: Södertälje SK, borta, 18 oktober

Örebro Hockey U20: Färjestads BK, hemma, 15 oktober