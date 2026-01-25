Casper Juustovaara Karlsson i målform när Luleå vann mot Timrå U20

Luleå vann med 4–3 mot Timrå U20

Casper Juustovaara Karlsson med två mål för Luleå

Måns Josbrant matchvinnare för Luleå

Hemmalaget Luleå tog hem de tre poängen efter seger mot Timrå U20 i U20 nationell norra. 4–3 (1–2, 2–0, 1–1) slutade söndagens match.

Timrå U20:s tränare Andreas Molinder tyckte så här om matchen:

– Jag tycker att vi gör en bra första period och spelar en rörlig hockey, framförallt i anfallszon, och leder matchen välförtjänt. I andra perioden tappar vi egentligen allting. Vi tar inte ansvar för pucken, vi blir små och får inte fast motståndaren. Luleå sköljer över oss gång på gång. I den sista perioden rycker vi upp oss lite men i slutändan vinner Luleå rättvist. Vi måste hitta vägar att spela bättre hockey i andra perioderna framöver.

Casper Juustovaara Karlsson gjorde två mål för Luleå

Luleå tog ledningen i början av första perioden genom Casper Kjölmoen.

Olle Därth och Alex Kristiansson låg sen bakom vändningen till 1–2 för Timrå U20.

Efter 11.38 i andra perioden slog Casper Juustovaara Karlsson till på pass av Oskars Nils Briedis och Tsimafej Tuzin och kvitterade för Luleå. Casper Juustovaara Karlsson gjorde dessutom 3–2 efter 19.35 framspelad av David Lövgren.

1.39 in i tredje perioden satte Måns Josbrant pucken framspelad av David Lövgren och Casper Juustovaara Karlsson och ökade ledningen. 9.36 in i perioden slog Vincent Romö till på pass av William Sörbrand och Olle Därth och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Timrå U20.

Timrå U20:s Olle Därth stod för tre poäng, varav ett mål. David Lövgren hade tre assists för Luleå och Casper Juustovaara Karlsson gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål.

För tabellens utseende betyder det här att Luleå ligger på sjunde plats medan Timrå U20 har åttondeplatsen. Så sent som den 13 januari låg Timrå U20 på fjärde plats i tabellen.

Det här var fjärde mötet mellan Luleå och Timrå U20 den här säsongen. Luleå HF har tagit två segrar före den här matchen. Timrå vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

I nästa match möter Luleå AIK borta på lördag 31 januari 13.00. Timrå U20 möter Mora fredag 30 januari 17.30 hemma.

Luleå–Timrå U20 4–3 (1–2, 2–0, 1–1)

U20 nationell norra, Coop Norrbotten Arena

Första perioden: 1–0 (1.09) Casper Kjölmoen (Måns Josbrant, David Lövgren), 1–1 (12.00) Alex Kristiansson (William Sörbrand, Olle Därth), 1–2 (15.37) Olle Därth (Alex Kristiansson, Adrian Thun-Hansson).

Andra perioden: 2–2 (31.38) Casper Juustovaara Karlsson (Oskars Nils Briedis, Tsimafej Tuzin), 3–2 (39.35) Casper Juustovaara Karlsson (David Lövgren).

Tredje perioden: 4–2 (41.39) Måns Josbrant (David Lövgren, Casper Juustovaara Karlsson), 4–3 (49.36) Vincent Romö (William Sörbrand, Olle Därth).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Luleå: 3-1-1

Timrå U20: 2-0-3

Nästa match:

Luleå: AIK, borta, 31 januari 13.00

Timrå U20: Mora, hemma, 30 januari 17.30