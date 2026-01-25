Brynäs besegrade Skellefteå AIK U20 efter Leo Sundqvists dubbel

Brynäs segrade – 5–3 mot Skellefteå AIK U20

Leo Sundqvist gjorde två mål för Brynäs

Andra raka segern för Brynäs

Det blev Brynäs som gick segrande ur mötet med Skellefteå AIK U20 i U20 nationell norra på bortaplan, med 5–3 (2–1, 1–1, 2–1).

Brynäs tränare Victor Grönberg tyckte till om matchen:

– Bra U20 match. Två lag som vill spela med pucken. Starkt av oss och vinna. Gillar hur vi spelar tillsammans och alla fem där ute är delaktiga och vill vara med och bidra.

Leo Sundqvist tvåmålsskytt för Brynäs

Brynäs tog ledningen i början av första perioden genom Leo Sundqvist.

Skellefteå AIK U20 kvitterade till 1–1 genom Zeb Lindgren efter 5.50.

Efter 15.18 i matchen gjorde Brynäs 1–2 genom Hugo Östberg.

Efter 5.46 i andra perioden nätade Viktor Klingsell framspelad av Douglas Johnsson och Linus Debou Rudslätt och kvitterade för Skellefteå AIK U20. Brynäs Theo Östberg gjorde 2–3 efter 12.36 på pass av Hugo Östberg och Tim Östling.

Brynäs utökade ledningen genom Leo Sundqvist som gjorde sitt andra mål efter 27 sekunder i tredje perioden.

Skellefteå AIK U20 reducerade dock på nytt till 3–4 genom Noel Ingelsson efter 7.14 av perioden.

Brynäs kunde dock avgöra till 3–5 med 44 sekunder kvar av matchen genom Alieu Moldal Bah.

Skellefteå AIK U20:s nya tabellposition är sjätte plats medan Brynäs leder serien.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Brynäs IF vunnit.

I nästa match, lördag 31 januari möter Skellefteå AIK U20 Djurgården borta på Hovet 12.00 medan Brynäs spelar hemma mot Mora 11.00.

Skellefteå AIK U20–Brynäs 3–5 (1–2, 1–1, 1–2)

U20 nationell norra, Skellefteå Kraft Arena

Första perioden: 0–1 (4.01) Leo Sundqvist (Gustav Hillström), 1–1 (5.50) Zeb Lindgren (Olof Hjalmar, Elis Hansson), 1–2 (15.18) Hugo Östberg (Carl-Wilhelm Brismo, Theo Östberg).

Andra perioden: 2–2 (25.46) Viktor Klingsell (Douglas Johnsson, Linus Debou Rudslätt), 2–3 (32.36) Theo Östberg (Hugo Östberg, Tim Östling).

Tredje perioden: 2–4 (40.27) Leo Sundqvist (Gustav Hillström, Sigge Holmgren), 3–4 (47.14) Noel Ingelsson (Tim Dahlgren), 3–5 (59.16) Alieu Moldal Bah.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Skellefteå AIK U20: 1-2-2

Brynäs: 2-1-2

Nästa match:

Skellefteå AIK U20: Djurgårdens IF, borta, 31 januari 12.00

Brynäs: Mora, hemma, 31 januari 11.00