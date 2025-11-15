Brynäs avgjorde i förlängningen mot AIK

Brynäs vann med 3–2 efter förlängning

Brynäs femte seger på de senaste sex matcherna

Cedrik Johansson med två mål för Brynäs

Brynäs väg till seger mot AIK hemma i U20 nationell norra blev allt annat än enkel. Först i förlängningen kunde hemmalaget avgöra till 3–2 (0–0, 2–1, 0–1, 1–0) och ta bonuspoängen. Michal Svrcek spelade en avgörande roll för Brynäs med det vinnande målet i förlängningen.

– Tycker vi är det bättre laget matchen igenom. AIK målvakts håller de kvar i matchen och de försvarar sig bra. Gillar vårt lugn och vi vinner matchen till slut, kommenterade Brynäs tränare Victor Grönberg.

Segern var Brynäs femte på de senaste sex matcherna, och sjätte hemmasegern i rad.

Cedrik Johansson gjorde två mål för Brynäs

Den första perioden slutade 0–0. Efter 8.23 i andra perioden gjorde AIK 0–1 genom Daniele Wagner.

Cedrik Johansson såg till att Brynäs vände till ledning med 2–1 med två raka mål. 16.01 in i tredje perioden nätade AIK:s Mattias Nyberg på pass av Petr Minar och kvitterade. Stor matchhjälte för Brynäs blev Michal Svrcek som 3.34 in i förlängningen satte det avgörande 3–2-målet.

Det här var Brynäs tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också AIK:s femte uddamålsförlust.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Brynäs på andra plats och AIK på sjätte plats. AIK var tia i tabellen för 15 dagar sedan, men har fått ett lyft.

När lagen möttes senast vann AIK med 5–4.

Söndag 16 november möter Brynäs Djurgården hemma 12.00 och AIK möter Timrå U20 borta 11.00.

Brynäs–AIK 3–2 (0–0, 2–1, 0–1, 1–0)

U20 nationell norra, Monitor ERP Arena

Andra perioden: 0–1 (28.23) Daniele Wagner (Max Eriksson, Mattias Nyberg), 1–1 (33.47) Cedrik Johansson (Leo Sundqvist, Alieu Moldal Bah), 2–1 (38.40) Cedrik Johansson (Hugo Engelaar, Edvin Nääs).

Tredje perioden: 2–2 (56.01) Mattias Nyberg (Petr Minar).

Förlängning: 3–2 (63.34) Michal Svrcek (Leo Sundqvist, Hugo Östberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brynäs: 4-0-1

AIK: 3-1-1

Nästa match:

Brynäs: Djurgårdens IF, hemma, 16 november

AIK: Timrå, borta, 16 november