Boije och Jernfalk matchvinnare borta mot Timrå U20

En resultatmässigt jämn match slutade till slut med seger för AIK som vann matchen på bortaplan mot Timrå U20 i U20 nationell norra på fredagen. 1–2 (0–1, 1–1, 0–0) slutade matchen.

Timrå U20–AIK – mål för mål

Sid Boije gjorde 1–0 till AIK efter 19.01 med assist av Gustav Sjöqvist och Borna Kopac.

Efter 7.42 i andra perioden nätade Patrik Jernfalk på pass av Nikodemus Wernquist och gjorde 0–2. Timrå U20:s William Sörbrand gjorde 1–2 efter 14.02 framspelad av Alex Kristiansson och Olle Därth.

Tredje perioden blev mållös och AIK höll i sin 2–1-ledning och vann.

Båda lagen har nu två vinster och tre förluster på de senaste fem matcherna, Timrå U20 med 11–14 och AIK med 13–15 i målskillnad.

Det här betyder att Timrå U20 nu ligger på åttonde plats i tabellen och AIK är på sjunde plats.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. AIK har tagit två segrar före den här matchen. Timrå vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

I nästa match, söndag 1 mars möter Timrå U20 Djurgården hemma i SCA Arena 15.00 medan AIK spelar borta mot Brynäs 14.00.

Timrå U20–AIK 1–2 (0–1, 1–1, 0–0)

U20 nationell norra, SCA Arena

Första perioden: 0–1 (19.01) Sid Boije (Gustav Sjöqvist, Borna Kopac).

Andra perioden: 0–2 (27.42) Patrik Jernfalk (Nikodemus Wernquist), 1–2 (34.02) William Sörbrand (Alex Kristiansson, Olle Därth).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Timrå U20: 2-0-3

AIK: 2-2-1

Nästa match:

Timrå U20: Djurgårdens IF, hemma, 1 mars 15.00

AIK: Brynäs IF, borta, 1 mars 14.00