Benjamin Dahlén matchvinnare när Mora besegrade Björklöven

Mora vann med 4–2 mot Björklöven

Benjamin Dahlén tvåmålsskytt för Mora

Pavol Moravek matchvinnare för Mora

Mora vann mötet med Björklöven på bortaplan med 4–2 (2–0, 1–1, 1–1) på söndagen i U20 nationell norra.

Benjamin Dahlén gjorde 1–0 till gästande Mora efter 17.56 efter förarbete av Lukas Nikolaj Pettersen-Finckenhagen och Laban Persson. Laget gjorde också 0–2 genom Tobias Aase-Stensland med assist av Olle Carlsson och Lukas Forsmark efter 19.29.

Efter 9.20 i andra perioden nätade Rasmus Becker på pass av Philip Hemmyr och Joakim Engholm och reducerade åt Björklöven. Moras Pavol Moravek gjorde 1–3 efter 13.07 framspelad av Lukas Åman och Simon Schmid.

9.34 in i tredje perioden nätade Björklövens Egon Isaksson och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Björklöven. Benjamin Dahlén stod för målet när Mora punkterade matchen med ett 2–4-mål med 32 sekunder kvar att spela på passning från Colin Wetterberg. 2–4-målet blev matchens sista.

Resultaten i sista omgången betyder att Björklöven slutar på tionde plats i tabellen och Mora på andra plats. Mora är klart för slutspel.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Mora har tagit två segrar före den här matchen. IF Björklöven vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

Björklöven–Mora 2–4 (0–2, 1–1, 1–1)

U20 nationell norra

Första perioden: 0–1 (17.56) Benjamin Dahlén (Lukas Nikolaj Pettersen-Finckenhagen, Laban Persson), 0–2 (19.29) Tobias Aase-Stensland (Olle Carlsson, Lukas Forsmark).

Andra perioden: 1–2 (29.20) Rasmus Becker (Philip Hemmyr, Joakim Engholm), 1–3 (33.07) Pavol Moravek (Lukas Åman, Simon Schmid).

Tredje perioden: 2–3 (49.34) Egon Isaksson, 2–4 (59.28) Benjamin Dahlén (Colin Wetterberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Björklöven: 3-0-2

Mora: 3-1-1