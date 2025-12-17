AIK vann på bortaplan mot SSK U20

AIK segrade – 4–3 mot SSK U20

Tim Lindström avgjorde för AIK

SSK U20 nu femte, AIK på fjärde plats

Det blev seger för AIK på bortaplan mot SSK U20 i svenska cupen, U20 grupp C herr, med 4–3 (2–1, 1–2, 1–0).

SSK U20–AIK – mål för mål

AIK tog ledningen i början av första perioden genom Wiktor Jerneheim.

SSK U20 kvitterade till 1–1 genom Axel Diberius med 3.25 kvar att spela.

Efter 17.03 i matchen gjorde AIK 1–2 genom Neo Nordstrand Jansson.

Nils Håkansson gjorde att SSK U20 vände till underläget till ledning med 3–2 med två raka mål.

AIK kvitterade till 3–3 genom Max Eriksson i andra perioden.

7.23 in i tredje perioden satte Tim Lindström pucken och avgjorde matchen. Det fastställde slutresultatet till 3–4.

SSK U20:s Nils Håkansson stod för två mål och ett assist.

Det här betyder att SSK U20 nu ligger på femte och sista plats i tabellen och AIK är på fjärde plats.

SSK U20 tar sig an Linköping i sista matchen borta torsdag 18 december 19.15. AIK möter VIK Hockey U20 hemma lördag 20 december 13.00.

SSK U20–AIK 3–4 (1–2, 2–1, 0–1)

Svenska cupen, U20 grupp C herr, Scaniarinken

Första perioden: 0–1 (1.00) Wiktor Jerneheim (Eddi Sandberg), 1–1 (16.35) Axel Diberius (Nils Håkansson, Henry Nicolaysen), 1–2 (17.03) Neo Nordstrand Jansson (Petr Minar, Elliot Östervall Lewis).

Andra perioden: 2–2 (23.44) Nils Håkansson (Tim-Kristian Lukkarinen), 3–2 (26.36) Nils Håkansson (Jason Rosqvist, William Odelius), 3–3 (27.18) Max Eriksson (Wiktor Jerneheim, Douglas Lööv).

Tredje perioden: 3–4 (47.23) Tim Lindström.