AIK nollade Luleå – segrade med 4–0

AIK vann med 4–0 mot Luleå

Tim Lindström avgjorde för AIK

Andra raka nederlaget för Luleå

AIK såg till att hålla nollan när laget vann på hemmaplan mot Luleå i U20 nationell norra. Matchen slutade 4–0 (1–0, 2–0, 1–0).

Leksand nästa för AIK

AIK tog ledningen efter 9.10 genom Tim Lindström assisterad av Douglas Lööv och Patrik Jernfalk. AIK startade andra perioden bäst och gick från 1–0 till 3–0 genom mål av Gustav Sjöqvist och Mattias Nyberg. AIK gjorde också 4–0 genom Filip Wahlström Gilljam framspelad av Leyton Bergfors och Douglas Lööv efter 8.58 i tredje perioden.

AIK:s Patrik Jernfalk hade tre assists.

Luleå ligger på sjunde plats i tabellen efter matchen medan AIK är på tionde och sista plats.

När lagen senast möttes vann Luleå HF med 5–4 efter förlängning .

Lördag 25 oktober spelar AIK borta mot Leksand 14.30 och Luleå mot Skellefteå AIK U20 borta 15.30 i Skellefteå Kraft Arena.

AIK–Luleå 4–0 (1–0, 2–0, 1–0)

U20 nationell norra, Ulriksdals IP

Första perioden: 1–0 (9.10) Tim Lindström (Douglas Lööv, Patrik Jernfalk).

Andra perioden: 2–0 (20.43) Gustav Sjöqvist (Patrik Jernfalk, Borna Kopac), 3–0 (31.12) Mattias Nyberg (Patrik Jernfalk, Sid Boije).

Tredje perioden: 4–0 (48.58) Filip Wahlström Gilljam (Leyton Bergfors, Douglas Lööv).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

AIK: 3-0-2

Luleå: 2-0-3

Nästa match:

AIK: Leksand, borta, 25 oktober

Luleå: Skellefteå, borta, 25 oktober