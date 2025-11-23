Aapo Vanninen det stora utropstecknet när Örebro Hockey U20 slog Linköping

Örebro Hockey U20 vann med 5–0 mot Linköping

Aapo Vanninen tremålsskytt för Örebro Hockey U20

Axel Elofsson avgjorde för Örebro Hockey U20

Örebro Hockey U20 besegrade Linköping hemma i U20 nationell södra med 5–0 (1–0, 1–0, 3–0). Men mycket snack handlade om Aapo Vanninen – som gjorde ett hattrick för Örebro Hockey U20.

Linköpings tränare Jimmy Anderström tyckte så här om matchen:

– Inte vår bästa match för säsongen, vi förlorade lite för mycket kamper för att jag ska vara nöjd. Sedan är det en jämn match och den kan säkert gå åt vårt håll också, men det hade krävts lite mer av oss. Sedan är det tråkigt att når vi väl gör 1–1 så döms det bort, något jag så klart smått partisk tycker är felaktigt. Men vi får analysera det här, träna bra och sedan anta ny utmaning på tisdag när vi ska till Jönköping.

Örebro Hockey U20:s Aapo Vanninen tremålsskytt

Axel Elofsson gjorde 1–0 till Örebro Hockey U20 efter 16.19 efter förarbete från Felix Färhammar och Niklas Aaram Olsen.

Efter 10.36 i andra perioden nätade Aapo Vanninen på pass av Oscar Olsson och Arvid Jansson och gjorde 2–0.

Örebro Hockey U20 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 5–0. Målen i sista perioden gjordes av Aapo Vanninen, som gjorde två mål, och Noah Pettersson Askling.

Örebro Hockey U20:s Aapo Vanninen gjorde tre mål.

För Linköping gör resultatet att man nu ligger på sjätte plats i tabellen medan Örebro Hockey U20 är på andra plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

I nästa omgång har Örebro Hockey U20 Rögle hemma i Trängens IP, lördag 29 november 16.00. Linköping spelar borta mot HV 71 onsdag 26 november 19.00.

Örebro Hockey U20–Linköping 5–0 (1–0, 1–0, 3–0)

U20 nationell södra, Behrn Arena

Första perioden: 1–0 (16.19) Axel Elofsson (Felix Färhammar, Niklas Aaram Olsen).

Andra perioden: 2–0 (30.36) Aapo Vanninen (Oscar Olsson, Arvid Jansson).

Tredje perioden: 3–0 (43.20) Noah Pettersson Askling (Lukas Svensson), 4–0 (54.14) Aapo Vanninen (Philip Larsson, Joel Larsson), 5–0 (56.03) Aapo Vanninen.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Örebro Hockey U20: 3-0-2

Linköping: 1-1-3

Nästa match:

Örebro Hockey U20: Rögle, hemma, 29 november

Linköping: HV 71, borta, 26 november