VIK Hockey U18:s segerrad fortsätter efter 2–1 mot Malung
- VIK Hockey U18 vann med 2–1 mot Malung
- VIK Hockey U18:s åttonde seger på de senaste åtta matcherna
- Elias Bräck matchvinnare för VIK Hockey U18
VIK Hockey U18 är svårslaget i U18 regional väst fortsättning vår herr. Mot Malung på hemmaplan i ABB Arena Nord på söndagen blev det seger igen. Laget vann med 2–1 (0–0, 1–0, 1–1) och har nu åtta segrar i rad.
Hudiksvall nästa för VIK Hockey U18
Första perioden blev mållös.
18.28 in i andra perioden spräckte VIK Hockey U18 nollan genom Alfred Örnberg efter förarbete av Edvin Hammarsten och Eric Pettersson.
5.57 in i tredje perioden satte Elias Bräck pucken på pass av Eric Pettersson och ökade ledningen. 9.04 in i perioden nätade Malungs Felix Ehrling framspelad av Theo Lindström och reducerade. Men mer än så orkade Malung inte med.
Den 8 mars möts lagen återigen, då i Malungs Ishall.
Lördag 7 februari 15.00 spelar VIK Hockey U18 borta mot Hudiksvall. Malung möter Lindlöven J18 borta i Lindehov torsdag 5 februari 19.00.
VIK Hockey U18–Malung 2–1 (0–0, 1–0, 1–1)
U18 regional väst fortsättning vår herr, ABB Arena Nord
Andra perioden: 1–0 (38.28) Alfred Örnberg (Edvin Hammarsten, Eric Pettersson).
Tredje perioden: 2–0 (45.57) Elias Bräck (Eric Pettersson), 2–1 (49.04) Felix Ehrling (Theo Lindström).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
VIK Hockey U18: 5-0-0
Malung: 3-0-2
Nästa match:
VIK Hockey U18: Hudiksvalls HC, borta, 7 februari 15.00
Malung: Lindlövens IF, borta, 5 februari 19.00
