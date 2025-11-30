VIK Hockey U18:s fina svit håller i sig efter 4–3 mot Lindlöven J18

Seger för VIK Hockey U18 med 4–3 mot Lindlöven J18

VIK Hockey U18:s sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Elias Bräck gjorde två mål för VIK Hockey U18

Segertåget fortsätter för VIK Hockey U18 efter ny vinst. Mot Lindlöven J18 på bortaplan i Lindehov på söndagen vann med 4–3 (2–2, 2–1, 0–0) och har nu sju segrar i rad i U18 regional väst fortsättning herr.

– Vi kommer inte upp i nivå alls idag. Vi vinner men ingen är nöjd med prestationen, kommenterade VIK Hockey U18:s tränare Joakim Lejon.

Charlie Winberg bakom VIK Hockey U18:s seger

Lindlöven J18 tog ledningen i första perioden genom Alvin Carlberg.

VIK Hockey U18 kvitterade till 1–1 genom Elias Bräck med 4.29 kvar att spela.

Lindlöven J18 gjorde 2–1 genom Sixten Manfredsson efter 18.10 i matchen.

VIK Hockey U18 gjorde 2–2 genom Elias Bräck med 1.18 kvar att spela.

VIK Hockey U18 startade också andra perioden vassast. Laget gick från 2–2 till 2–4 genom mål av Viggo Mallmin och Charlie Winberg. Lindlöven J18 gjorde 4–3 genom Lucas Sjöö efter 13.09 men kom aldrig närmare.

I tredje perioden höll VIK Hockey U18 i sin 4–3-ledning och vann.

Det här var Lindlöven J18:s andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även VIK Hockey U18:s tredje uddamålsseger.

Resultatet innebär att Lindlöven J18 ligger kvar på sjätte och sista plats och VIK Hockey U18 toppar tabellen.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har VIK Västerås HK vunnit.

Torsdag 4 december spelar Lindlöven J18 borta mot Strömsbro 19.40 och VIK Hockey U18 mot Valbo J18 hemma 19.00 i ABB Arena Nord.

Lindlöven J18–VIK Hockey U18 3–4 (2–2, 1–2, 0–0)

U18 regional väst fortsättning herr, Lindehov

Första perioden: 1–0 (10.41) Alvin Carlberg (Olle Heiche, Liam Ejdre), 1–1 (15.31) Elias Bräck, 2–1 (18.10) Sixten Manfredsson (Wiggo Lindberg, Lucas Sjöö), 2–2 (18.42) Elias Bräck (Eric Pettersson, Oskar Aronsson).

Andra perioden: 2–3 (24.50) Viggo Mallmin, 2–4 (25.23) Charlie Winberg (Viggo Mallmin, Calle Larsson Bergqvist), 3–4 (33.09) Lucas Sjöö (Sixten Manfredsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Lindlöven J18: 1-0-4

VIK Hockey U18: 5-0-0

Nästa match:

Lindlöven J18: Strömsbro IF, borta, 4 december

VIK Hockey U18: Valbo HC, hemma, 4 december