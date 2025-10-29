VIK Hockey U18 utklassade Strömsbro – seger med 8–2

VIK Hockey U18 vann med 8–2 mot Strömsbro

VIK Hockey U18:s Eric Pettersson tremålsskytt

Wilmer Larsson avgjorde för VIK Hockey U18

VIK Hockey U18 spelade riktigt bra när laget vann på bortaplan mot Strömsbro i U18 regional väst fortsättning herr med hela 8–2 (2–1, 3–1, 3–0).

Det var första segern för VIK Hockey U18, efter 3–4-förlust mot Borlänge i premiären.

Eric Pettersson med tre mål för VIK Hockey U18

VIK Hockey U18 tog ledningen i första perioden genom Eric Pettersson.

Strömsbro gjorde 1–1 genom Mille Thunman efter 13.25.

VIK Hockey U18 gjorde 1–2 genom Colin Åkerlind efter 19.48 i matchen. Efter 3.08 i andra perioden gjorde VIK Hockey U18 1–3 genom Wilmer Larsson.

Strömsbro reducerade dock på nytt till 2–3 genom Noah Lahtinen efter 6.28 av perioden.

VIK Hockey U18 gjorde dock två snabba mål och gick från 2–3 till 2–5, målen av Edvin Hammarsten och Calle Larsson Bergqvist. VIK Hockey U18 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 8–2. Målen i sista perioden gjordes av Eric Pettersson, som gjorde två mål, och Emil Lindberg.

Eric Pettersson gjorde tre mål för VIK Hockey U18 och Edvin Hammarsten stod för tre poäng, varav ett mål.

Säsongens första möte lagen emellan vann Strömsbro IF med 6–5.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 2 november. Då möter Strömsbro Borlänge i Borlänge Ishall 14.45. VIK Hockey U18 tar sig an Lindlöven J18 hemma 18.00.

Strömsbro–VIK Hockey U18 2–8 (1–2, 1–3, 0–3)

U18 regional väst fortsättning herr, Testebo Arena

Första perioden: 0–1 (10.07) Eric Pettersson (Elias Bräck), 1–1 (13.25) Mille Thunman (Ludvig Eklund, Gustav Ytterbom), 1–2 (19.48) Colin Åkerlind (William Lindberg, Sam Thörnqvist).

Andra perioden: 1–3 (23.08) Wilmer Larsson (Colin Åkerlind, Sam Thörnqvist), 2–3 (26.28) Noah Lahtinen (Oscar Wennberg), 2–4 (29.10) Edvin Hammarsten (Emil Lindberg), 2–5 (32.00) Calle Larsson Bergqvist (Wilmer Larsson, Måns Johannesson).

Tredje perioden: 2–6 (56.04) Emil Lindberg (Viggo Mallmin, Edvin Hammarsten), 2–7 (57.47) Eric Pettersson, 2–8 (57.55) Eric Pettersson (Edvin Hammarsten).

Nästa match:

Strömsbro: Borlänge HF, borta, 2 november

VIK Hockey U18: Lindlövens IF, hemma, 2 november