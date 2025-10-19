VIK Hockey U18 utklassade Lindlöven J18 – seger med 7–0

VIK Hockey U18 segrade – 7–0 mot Lindlöven J18

Eric Pettersson avgjorde för VIK Hockey U18

Nionde raka förlusten för Lindlöven J18

VIK Hockey U18 spelade riktigt bra när laget vann på hemmaplan mot Lindlöven J18 i U18 regional väst herr med hela 7–0 (3–0, 2–0, 2–0).

VIK Hockey U18–Lindlöven J18 – mål för mål

VIK Hockey U18 stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 7.32 i mitten av perioden. VIK Hockey U18 startade andra perioden bäst och gick från 3–0 till 5–0 genom två snabba mål tidigt i perioden av Oscar Kihlander och William Arvsäter. VIK Hockey U18 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 7–0. Målen i sista perioden gjordes av Elias Bräck och Eric Pettersson.

VIK Hockey U18:s Elias Bräck stod för två mål och två assists.

U18 regional väst herr är nu färdigspelad. VIK Hockey U18 slutar på åttonde plats och Lindlöven J18 på elfte plats. Ett fint lyft för VIK Hockey U18 som låg på tolfte plats så sent som den 20 september.

VIK Hockey U18–Lindlöven J18 7–0 (3–0, 2–0, 2–0)

U18 regional väst herr, ABB Arena Nord

Första perioden: 1–0 (11.31) Eric Pettersson (Edvin Hammarsten, Anton Wernquist), 2–0 (12.32) Sixten Söderkvist (Mille Svensson, Calle Larsson Bergqvist), 3–0 (19.03) Elias Bräck (William Arvsäter, Alfred Örnberg).

Andra perioden: 4–0 (24.55) Oscar Kihlander (William Lindberg, Oskar Aronsson), 5–0 (25.37) William Arvsäter (Elias Bräck).

Tredje perioden: 6–0 (48.23) Eric Pettersson (Elias Bräck, Calle Larsson Bergqvist), 7–0 (58.15) Elias Bräck (Alfred Örnberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

VIK Hockey U18: 3-0-2

Lindlöven J18: 0-0-5