VIK Hockey U18 fortsätter vinna mot favoritmotståndet
- VIK Hockey U18 vann med 2–1 mot Strömsbro
- VIK Hockey U18:s åttonde seger på de senaste tio matcherna
- Gustav Grundström avgjorde för VIK Hockey U18
Strömsbro är ett favoritmotstånd för VIK Hockey U18 och på torsdagen tog VIK Hockey U18 ännu en seger hemma mot just Strömsbro. Matchen i U18 regional väst fortsättning vår herr slutade 2–1 (0–1, 2–0, 0–0). Det var VIK Hockey U18:s fjärde raka seger mot just Strömsbro.
Strömsbros tränare Rasmus Christensen om matchen:
– Vi kämpar och kämpar. Har lägen, men sätter inte dit de. Sjukt bra prestation. Men vi når inte riktigt fram.
Segern var VIK Hockey U18:s åttonde på de senaste tio matcherna, och åttonde hemmasegern i rad.
VIK Hockey U18–Strömsbro – mål för mål
Noah Lahtinen gav Strömsbro ledningen efter 11.04 med assist av Mille Thunman och Theodor Westland.
Noah Forsberg kvitterade för VIK Hockey U18 tidigt i andra perioden framspelad av Elias Bräck och Eric Pettersson. VIK Hockey U18 gjorde också 2–1 efter 10.56 i andra perioden när Gustav Grundström slog till på pass av Måns Johannesson och Axel Pettersson. Grundström fullbordade därmed lagets vändning.
I tredje perioden höll VIK Hockey U18 i sin 2–1-ledning och vann.
Med tre omgångar kvar är VIK Hockey U18 i serieledning medan Strömsbro är på fjärde plats.
Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen.
I nästa match, söndag 1 mars möter VIK Hockey U18 IFK Arboga J18 hemma i ABB Arena Nord 15.30 medan Strömsbro spelar hemma mot Lindlöven J18 12.40.
VIK Hockey U18–Strömsbro 2–1 (0–1, 2–0, 0–0)
U18 regional väst fortsättning vår herr, ABB Arena Nord
Första perioden: 0–1 (11.04) Noah Lahtinen (Mille Thunman, Theodor Westland).
Andra perioden: 1–1 (21.48) Noah Forsberg (Elias Bräck, Eric Pettersson), 2–1 (30.56) Gustav Grundström (Måns Johannesson, Axel Pettersson).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
VIK Hockey U18: 3-0-2
Strömsbro: 4-0-1
Nästa match:
VIK Hockey U18: IFK Arboga, hemma, 1 mars 15.30
Strömsbro: Lindlövens IF, hemma, 1 mars 12.40
