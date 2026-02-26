Prenumerera

VIK Hockey U18 fortsätter vinna mot favoritmotståndet

  • VIK Hockey U18 vann med 2–1 mot Strömsbro

  • VIK Hockey U18:s åttonde seger på de senaste tio matcherna

  • Gustav Grundström avgjorde för VIK Hockey U18

Strömsbro är ett favoritmotstånd för VIK Hockey U18 och på torsdagen tog VIK Hockey U18 ännu en seger hemma mot just Strömsbro. Matchen i U18 regional väst fortsättning vår herr slutade 2–1 (0–1, 2–0, 0–0). Det var VIK Hockey U18:s fjärde raka seger mot just Strömsbro.

Strömsbros tränare Rasmus Christensen om matchen:

– Vi kämpar och kämpar. Har lägen, men sätter inte dit de. Sjukt bra prestation. Men vi når inte riktigt fram.

Segern var VIK Hockey U18:s åttonde på de senaste tio matcherna, och åttonde hemmasegern i rad.

VIK Hockey U18–Strömsbro – mål för mål

Noah Lahtinen gav Strömsbro ledningen efter 11.04 med assist av Mille Thunman och Theodor Westland.

Noah Forsberg kvitterade för VIK Hockey U18 tidigt i andra perioden framspelad av Elias Bräck och Eric Pettersson. VIK Hockey U18 gjorde också 2–1 efter 10.56 i andra perioden när Gustav Grundström slog till på pass av Måns Johannesson och Axel Pettersson. Grundström fullbordade därmed lagets vändning.

I tredje perioden höll VIK Hockey U18 i sin 2–1-ledning och vann.

Med tre omgångar kvar är VIK Hockey U18 i serieledning medan Strömsbro är på fjärde plats.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen.

I nästa match, söndag 1 mars möter VIK Hockey U18 IFK Arboga J18 hemma i ABB Arena Nord 15.30 medan Strömsbro spelar hemma mot Lindlöven J18 12.40.

VIK Hockey U18–Strömsbro 2–1 (0–1, 2–0, 0–0)

U18 regional väst fortsättning vår herr, ABB Arena Nord

Första perioden: 0–1 (11.04) Noah Lahtinen (Mille Thunman, Theodor Westland).

Andra perioden: 1–1 (21.48) Noah Forsberg (Elias Bräck, Eric Pettersson), 2–1 (30.56) Gustav Grundström (Måns Johannesson, Axel Pettersson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

VIK Hockey U18: 3-0-2

Strömsbro: 4-0-1

Nästa match:

VIK Hockey U18: IFK Arboga, hemma, 1 mars 15.30

Strömsbro: Lindlövens IF, hemma, 1 mars 12.40

