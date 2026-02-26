VIK Hockey U18 fortsätter vinna mot favoritmotståndet

VIK Hockey U18 vann med 2–1 mot Strömsbro

VIK Hockey U18:s åttonde seger på de senaste tio matcherna

Gustav Grundström avgjorde för VIK Hockey U18

Strömsbro är ett favoritmotstånd för VIK Hockey U18 och på torsdagen tog VIK Hockey U18 ännu en seger hemma mot just Strömsbro. Matchen i U18 regional väst fortsättning vår herr slutade 2–1 (0–1, 2–0, 0–0). Det var VIK Hockey U18:s fjärde raka seger mot just Strömsbro.

Strömsbros tränare Rasmus Christensen om matchen:

– Vi kämpar och kämpar. Har lägen, men sätter inte dit de. Sjukt bra prestation. Men vi når inte riktigt fram.

Segern var VIK Hockey U18:s åttonde på de senaste tio matcherna, och åttonde hemmasegern i rad.

VIK Hockey U18–Strömsbro – mål för mål

Noah Lahtinen gav Strömsbro ledningen efter 11.04 med assist av Mille Thunman och Theodor Westland.

Noah Forsberg kvitterade för VIK Hockey U18 tidigt i andra perioden framspelad av Elias Bräck och Eric Pettersson. VIK Hockey U18 gjorde också 2–1 efter 10.56 i andra perioden när Gustav Grundström slog till på pass av Måns Johannesson och Axel Pettersson. Grundström fullbordade därmed lagets vändning.

I tredje perioden höll VIK Hockey U18 i sin 2–1-ledning och vann.

Med tre omgångar kvar är VIK Hockey U18 i serieledning medan Strömsbro är på fjärde plats.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen.

I nästa match, söndag 1 mars möter VIK Hockey U18 IFK Arboga J18 hemma i ABB Arena Nord 15.30 medan Strömsbro spelar hemma mot Lindlöven J18 12.40.

VIK Hockey U18–Strömsbro 2–1 (0–1, 2–0, 0–0)

U18 regional väst fortsättning vår herr, ABB Arena Nord

Första perioden: 0–1 (11.04) Noah Lahtinen (Mille Thunman, Theodor Westland).

Andra perioden: 1–1 (21.48) Noah Forsberg (Elias Bräck, Eric Pettersson), 2–1 (30.56) Gustav Grundström (Måns Johannesson, Axel Pettersson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

VIK Hockey U18: 3-0-2

Strömsbro: 4-0-1

Nästa match:

VIK Hockey U18: IFK Arboga, hemma, 1 mars 15.30

Strömsbro: Lindlövens IF, hemma, 1 mars 12.40