Växjö vann toppmötet med Linköping HC U18

Växjö-seger med 4–2 mot Linköping HC U18

Växjös fjärde seger på de senaste fem matcherna

Vincent Bengtsson tvåmålsskytt för Växjö

Det var två topplag som möttes i U18 regional syd topp 6 herr under torsdagen när Växjö tog emot serieledande Linköping HC U18. Växjö vann matchen med 4–2 (0–1, 2–0, 2–1).

Med tre omgångar kvar är Växjö på andra plats i tabellen, medan Linköping HC U18 är på tredje plats.

Segern var Växjös fjärde på de senaste fem matcherna.

William Landström gjorde matchvinnande målet

Oscar Helmfrid gjorde 1–0 till Linköping HC U18 efter bara 2.40.

Efter 13.06 i andra perioden slog Olle Ågren till framspelad av Vincent Bengtsson och Wilmer Bergström och kvitterade för Växjö.

Vincent Bengtsson gjorde dessutom 2–1 efter 15.23 på pass av Milo Helte och Olle Ågren.

Efter 7.08 i tredje perioden gjorde Växjö 3–1 genom William Landström.

Linköping HC U18 reducerade dock till 3–2 genom Ture Holmér med 4.18 kvar att spela av perioden.

Växjö kunde dock avgöra till 4–2 med 13 sekunder kvar av matchen genom Vincent Bengtsson.

Växjös Vincent Bengtsson stod för två mål och ett assist och Milo Helte hade tre assists.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

I nästa match, söndag 30 november möter Växjö Frölunda borta i Frölundaborg 16.00 medan Linköping HC U18 spelar hemma mot Rögle 17.00.

Växjö–Linköping HC U18 4–2 (0–1, 2–0, 2–1)

U18 regional syd topp 6 herr, Växjö Ishall

Första perioden: 0–1 (2.40) Oscar Helmfrid.

Andra perioden: 1–1 (33.06) Olle Ågren (Vincent Bengtsson, Wilmer Bergström), 2–1 (35.23) Vincent Bengtsson (Milo Helte, Olle Ågren).

Tredje perioden: 3–1 (47.08) William Landström (Milo Helte), 3–2 (55.42) Ture Holmér (Benjamin Jismyr, Oscar Helmfrid), 4–2 (59.47) Vincent Bengtsson (Milo Helte, Malte Brolin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Växjö: 4-1-0

Linköping HC U18: 3-1-1

Nästa match:

Växjö: Frölunda, borta, 30 november

Linköping HC U18: Rögle BK, hemma, 30 november