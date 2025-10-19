Underläge i tredje perioden – då vände Linköping och vann

Linköping vann med 6–4 mot Tingsryd

Benjamin Jismyr avgjorde för Linköping

Tredje förlusten i följd för Tingsryd

Hemmalaget Tingsryd hade greppet inför tredje perioden och ledde med 4–3 i U18 regional syd herr. Men Linköping vände på matchen och vann till slut med 6–4.

Tingsryd–Linköping – mål för mål

Första perioden slutade 3–3.

Efter 2.17 i andra perioden tog Tingsryd ledningen genom Axel Ottosson Knuuttila framspelad av Abbe Darolf. Linköping gjorde dock tre raka mål i tredje perioden och gick från underläge 4–3 till ledning med 4–6. Det sista målet kom med 13 sekunder kvar av matchen.

Vincent Näsström gjorde två mål för Linköping och spelade fram till ett mål.

U18 regional syd herr är nu färdigspelad. Tingsryd slutar på tionde plats och Linköping på fjärde plats. Linköping är klart för slutspel.

Tingsryd–Linköping 4–6 (3–3, 1–0, 0–3)

U18 regional syd herr, Dackehallen

Första perioden: 0–1 (0.51) Vincent Näsström (Victor Tjäder), 1–1 (4.26) Axel Mauldin, 1–2 (8.19) Vincent Näsström (Melker Linder, Markus Linderoth), 2–2 (9.34) Jakob Krantz (Theus Thomasson, Valter Reuterdahl), 3–2 (12.50) Axel Mauldin (Valter Reuterdahl, Emil Hansen), 3–3 (16.28) Eric Sevallius (Oscar Helmfrid, Ebbe Johansson).

Andra perioden: 4–3 (22.17) Axel Ottosson Knuuttila (Abbe Darolf).

Tredje perioden: 4–4 (47.00) Oliver Ericsson (Vincent Näsström), 4–5 (55.22) Benjamin Jismyr (Lucas Toumeh, Eric Sevallius), 4–6 (59.47) Benjamin Jismyr (William Boman).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tingsryd: 2-0-3

Linköping: 2-2-1