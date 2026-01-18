Två mål för Moras Valter Andersson i segern mot Täby

Mora vann med 6–2 mot Täby

Moras Valter Andersson tvåmålsskytt

Andra raka segern för Mora

Hemmalaget Mora vann mot Täby i U18 Nationell norra herr. 6–2 (2–1, 3–1, 1–0) slutade söndagens match.

Valter Andersson gjorde två mål för Mora

Täby tog ledningen i början av första perioden genom Vincent Bäckdahl.

Casper Ramdahl och Jacob Appelqvist såg till att Mora vände till ledning med 2–1.

Mora stod därefter för tre raka mål i andra perioden när laget gick från 2–1 till 5–1 på bara 8.09.

Täby reducerade dock till 5–2 genom Daniel Kazimov efter 13.16 av perioden.

11.21 in i tredje perioden fick Valter Andersson utdelning på nytt framspelad av Albin Dahlqvist och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 6–2.

Valter Andersson gjorde två mål för Mora och ett målgivande pass.

Mora ligger på tredje plats i tabellen efter matchen medan Täby är på nionde plats. Ett fint lyft i tabellen för Mora som så sent som den 3 januari låg på elfte plats.

Lagen spelar mot varandra igen den 1 mars i Tibble Ishall.

I nästa match, lördag 24 januari möter Mora Almtuna hemma i Wibe Arena 13.00 medan Täby spelar borta mot Luleå U18 16.00.

Mora–Täby 6–2 (2–1, 3–1, 1–0)

U18 Nationell norra herr, Wibe Arena

Första perioden: 0–1 (4.15) Vincent Bäckdahl (Tim Münger, Daniel Kazimov), 1–1 (7.20) Casper Ramdahl (William Grönstrand, Valter Andersson), 2–1 (13.42) Jacob Appelqvist (Wille Lundin, Melker Engvall).

Andra perioden: 3–1 (24.02) Valter Andersson (Sebastian Nilsson), 4–1 (27.01) Albin Dahlqvist (Sebastian Taliga), 5–1 (32.11) Sebastian Spjuth (Sebastian Nilsson), 5–2 (33.16) Daniel Kazimov (Tim Münger).

Tredje perioden: 6–2 (51.21) Valter Andersson (Albin Dahlqvist).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mora: 3-2-0

Täby: 2-0-3

Nästa match:

Mora: Almtuna IS, hemma, 24 januari 13.00

Täby: Luleå HF, borta, 24 januari 16.00