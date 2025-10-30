Tunga sviten fortsätter för Hammarö HC efter förlust mot Örebro Hockey Ungdom J18

Seger för Örebro Hockey Ungdom J18 med 4–3 efter förlängning

Örebro Hockey Ungdom J18:s sjätte seger på de senaste sju matcherna

Viggo Holmqvist avgjorde för Örebro Hockey Ungdom J18

Sviterna höll i sig när bottenlaget Hammarö HC tog emot Örebro Hockey Ungdom J18 hemma i U18 division 1 västra D herr. Örebro Hockey Ungdom J18 vann och har nu fem raka segrar medan Hammarö HC har sju raka förluster. Matchen slutade 3–4 (2–0, 0–2, 1–1, 0–1) efter förlängning.

Viggo Holmqvist stod för Örebro Hockey Ungdom J18:s avgörande mål 4.13 in i förlängningen.

Kristinehamns HT J18 nästa för Örebro Hockey Ungdom J18

Hammarö HC tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av knappt en minuter. Örebro Hockey Ungdom J18 reducerade och kvitterade till 2–2 genom Melker Samuelsson och Hampus Ahlenius i andra perioden. Efter 5.27 i tredje perioden gjorde Örebro Hockey Ungdom J18 2–3 genom Melker Rosborg.

Hammarö HC gjorde 3–3 genom Victor Chini efter 10.30 av perioden. Matchvinnare för bortalaget Örebro Hockey Ungdom J18 4.13 in i förlängningen blev Viggo Holmqvist med det avgörande 4–3-målet.

Det här var Hammarö HC:s fjärde uddamålsförlust den här säsongen.

Hammarö HC ligger på åttonde plats i tabellen efter matchen medan Örebro Hockey Ungdom J18 är på andra plats. Så sent som den 11 oktober låg Örebro Hockey Ungdom J18 på sjätte plats i tabellen.

Den 11 december tar lagen sig an varandra igen, då i Trängens IP.

Nästa motstånd för Hammarö HC är Arvika/Charlottenberg/Forshaga. Lagen möts söndag 2 november 18.00 i Ängevi Ishall.

Hammarö HC–Örebro Hockey Ungdom J18 3–4 (2–0, 0–2, 1–1, 0–1)

U18 division 1 västra D herr, Hammarö Ishall

Första perioden: 1–0 (16.53) Wille Wall Ljungren (Oliver Wiström), 2–0 (17.41) Axel Allard (Elias Schiller, Frank Jacobsson).

Andra perioden: 2–1 (21.56) Melker Samuelsson, 2–2 (39.54) Hampus Ahlenius (Malte Lindqvist).

Tredje perioden: 2–3 (45.27) Melker Rosborg, 3–3 (50.30) Victor Chini.

Förlängning: 3–4 (64.13) Viggo Holmqvist.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hammarö HC: 0-4-1

Örebro Hockey Ungdom J18: 5-0-0

Nästa match:

Hammarö HC: Arvika HC/Charlottenbergs HC/Forshaga IF, borta, 2 november