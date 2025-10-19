Timrå IK U18 ny serieledare efter seger i toppmötet med Björklöven U18

Timrå IK U18 segrade – 3–2 efter förlängning

Timrå IK U18:s sjätte seger på de senaste sju matcherna

Alvin Svanlund gjorde två mål för Timrå IK U18

Timrå IK U18 besegrade Björklöven U18 i toppmötet på hemmaplan på söndagen och är ny serieledare i U18 regional norr herr. Matchen slutade 3–2 (0–0, 1–0, 1–2, 1–0) efter förlängning. Tidigare serieledaren Björklöven U18 petas därmed ner som tvåa i tabellen.

– Först och främst så är det både viktigt och imponerande att vi studsar tillbaka prestationsmässigt från gårdagens insats. Idag är vi påkopplade och första perioden håller hög standar från båda lagen. Därefter blir det mer och mer en match med mycket känslor och kamp så som det ska vara i en seriefinal. Starkt av oss att bryta tillbaka momentumet två gånger och vinna på straffar, kommenterade Timrå IK U18:s tränare Martin Nilsson efter matchen.

Björklöven U18:s tränare Oskar Hägglund tyckte så här om matchen:

– En jämn tillställning. Två bra målvakter och två lag som krigar och kämpar hela vägen in. Det kunde gått lite hur som helst, men vi tar med oss en poäng och en bra prestation.

Alvin Svanlund stod för Timrå IK U18:s avgörande mål 5.00 in i förlängningen.

Resultatet betyder att Timrå IK U18 tog femte segern i följd och att Björklöven U18 samtidigt förlorade efter sju segrar i rad.

Alvin Svanlund tvåmålsskytt för Timrå IK U18

Den första perioden slutade mållös. Alvin Svanlund gjorde 1–0 till Timrå IK U18 4.10 in i andra perioden framspelad av Albin Klar och Melker Lundgren. Björklöven U18 kvitterade till 1–1 genom Alexander Lyrenäs med knappt fem minuter kvar att spela.

Timrå IK U18 tog ledningen på nytt genom Manfred Wennerberg med 1.56 kvar i perioden i tredje perioden.

Björklöven U18 gjorde 2–2 genom Wiggo Häggström med 1.08 kvar att spela av perioden. Matchvinnare för hemmalaget Timrå IK U18 5.00 in i förlängningen blev Alvin Svanlund med det avgörande 3–2-målet.

Det här var Timrå IK U18:s tredje uddamålsseger den här säsongen.

Ett fint lyft för Timrå IK U18 som låg på åttonde plats så sent som den 28 september.

I sista matchen möter Timrå IK U18 Vännäs U18 hemma på fredag 24 oktober 18.00. Björklöven U18 möter Sundsvall Hockey U18 tisdag 21 oktober 19.00 hemma.

Timrå IK U18–Björklöven U18 3–2 (0–0, 1–0, 1–2, 1–0)

U18 regional norr herr, SCA Arena

Andra perioden: 1–0 (24.10) Alvin Svanlund (Albin Klar, Melker Lundgren).

Tredje perioden: 1–1 (55.50) Alexander Lyrenäs (Axel Sandberg, Alexander Kenttä-Esko), 2–1 (58.04) Manfred Wennerberg (Elton Sandman), 2–2 (58.52) Wiggo Häggström (Alexander Kenttä-Esko, Carl Karmehag).

Förlängning: 3–2 (65.00) Alvin Svanlund.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Timrå IK U18: 5-0-0

Björklöven U18: 4-1-0

Nästa match:

Timrå IK U18: Vännäs HC, hemma, 24 oktober

Björklöven U18: IF Sundsvall Hockey, hemma, 21 oktober