Brynäs har vunnit U18 Nationell norra

Brynäs-seger med 4–3 mot Skellefteå AIK U18

Med 4–3 (1–1, 1–1, 2–1) mot bortalaget Skellefteå AIK U18 är det klart. Brynäs är slutsegrare i U18 Nationell norra 2026.

Skellefteå AIK U18 slutar på andra plats i tabellen.

Axel Hillström blev matchhjälte med sitt avgörande 4–3-mål 18.09 in i tredje perioden.

Skellefteå AIK U18 tog ledningen efter 10.53 genom Love Lorentzon på pass av Hjalmar Nilsén och Ludvig Vestman. 1–1 kom efter 18.34 när Vide Donnerstål slog till framspelad av Viktor Sedvall och Simon Karlsson.

Skellefteå AIK U18 tog ledningen redan efter efter 2.19 i andra perioden återigen genom Love Lorentzon efter förarbete av Gustav Lindberg och Hjalmar Nilsén. Efter 8.57 i andra perioden nätade Axel Hillström på pass av Simon Karlsson och kvitterade för Brynäs.

Skellefteå AIK U18 gjorde 2–3 genom Hjalmar Nilsén efter 1.45 i tredje perioden.

Axel Hillström såg till att Brynäs vände till ledning med 4–3 med två raka mål.

Love Lorentzon gjorde två mål för Skellefteå AIK U18 och spelade dessutom fram till ett mål och Hjalmar Nilsén stod för tre poäng, varav ett mål. Axel Hillström gjorde tre mål för Brynäs och Simon Karlsson hade tre assists.

Lagens första möte för säsongen vann Skellefteå med 4–1.

Brynäs–Skellefteå AIK U18 4–3 (1–1, 1–1, 2–1)

U18 Nationell norra, Monitor ERP Arena

Första perioden: 0–1 (10.53) Love Lorentzon (Hjalmar Nilsén, Ludvig Vestman), 1–1 (18.34) Vide Donnerstål (Viktor Sedvall, Simon Karlsson).

Andra perioden: 1–2 (22.19) Love Lorentzon (Gustav Lindberg, Hjalmar Nilsén), 2–2 (28.57) Axel Hillström (Simon Karlsson).

Tredje perioden: 2–3 (41.45) Hjalmar Nilsén (Kim Tjärnström, Love Lorentzon), 3–3 (47.17) Axel Hillström (Simon Karlsson, Tim Lindstein), 4–3 (58.09) Axel Hillström (Thed Jobs).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brynäs: 3-0-2

Skellefteå AIK U18: 4-0-1