Tuff match slutade med seger för Strömsbro mot VIK Hockey

Strömsbro-seger med 6–5 mot VIK Hockey

Gustav Ytterbom med två mål för Strömsbro

Andra raka segern för Strömsbro

Det svängde i matchen i U18 regional väst herr mellan VIK Hockey och Strömsbro i ABB Arena Nord. Hemmalaget VIK Hockey hade ledningen i början av tredje perioden, med 4–2, men Strömsbro vände matchen och vann till slut med 6–5.

Strömsbro har startat med två raka segrar, efter 2–0 mot Lindlöven J18 i premiären.

Strömsbros Gustav Ytterbom tvåmålsskytt

Första perioden var jämn. Strömsbro inledde bäst och tog ledningen tidigt genom Gustav Ytterbom efter 2.55, men VIK Hockey kvitterade genom Colin Åkerlind efter 15.05. VIK Hockey dominerade i andra perioden som laget vann och ställningen efter två perioder var 4–2.

Strömsbro gjorde dock fyra raka mål i tredje perioden och gick från underläge 4–2 till ledning med 4–6.

VIK Hockey reducerade dock till 5–6 genom William Lindberg när bara tre minuter återstod att spela, och gjorde matchen spännande in i slutet.

Strömsbros Mille Thunman stod för fyra poäng, varav ett mål. Colin Åkerlind gjorde ett mål och totalt tre poäng för VIK Hockey, William Lindberg gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål och Måns Johannesson hade tre assists.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 21 september. Då möter VIK Hockey Borlänge i Borlänge Ishall 12.00. Strömsbro tar sig an Mora hemma 16.45.

VIK Hockey–Strömsbro 5–6 (1–1, 3–1, 1–4)

U18 regional väst herr, ABB Arena Nord

Första perioden: 0–1 (2.55) Gustav Ytterbom (Mille Thunman), 1–1 (15.05) Colin Åkerlind (Elias Bräck, Måns Johannesson).

Andra perioden: 1–2 (20.50) Oscar Wennberg (Ludvig Eklund, Alexander Dahlund), 2–2 (23.59) Charlie Winberg (William Lindberg, William Arvsäter), 3–2 (30.56) William Lindberg (Colin Åkerlind, William Arvsäter), 4–2 (37.27) Elias Bräck (Måns Johannesson, Anton Wernquist).

Tredje perioden: 4–3 (40.47) Mille Thunman (Victor Nilsson, Oscar Wennberg), 4–4 (44.12) Noah Lahtinen (Mille Thunman), 4–5 (48.10) Pontus Von Reedtz (Rasmus Hörnqvist Karl, Arvid Boëthius), 4–6 (55.34) Gustav Ytterbom (Mille Thunman, Arvid Boëthius), 5–6 (57.26) William Lindberg (Colin Åkerlind, Måns Johannesson).

Nästa match:

VIK Hockey: Borlänge HF, borta, 21 september

Strömsbro: Mora IK, hemma, 21 september