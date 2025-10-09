Troja-Ljungby U18 vann efter förlängning mot Linköping
- Troja-Ljungby U18 vann med 2–1 efter förlängning
- Troja-Ljungby U18:s Valter Elisson tvåmålsskytt
- Tredje förlusten i rad för Linköping
Matchen mellan Troja-Ljungby U18 och Linköping i U18 regional syd herr slutade lika efter full tid. Först i förlängningen kunde hemmalaget avgöra till 2–1 (0–1, 1–0, 0–0, 1–0). Stor matchhjälte 27 sekunder in i förlängningen blev Valter Elisson som satte det avgörande målet.
Olofström nästa för Troja-Ljungby U18
Benjamin Jismyr gav Linköping ledningen efter tio minuters spel på pass av Lucas Toumeh och Ture Holmér. Efter 18.12 i andra perioden slog Valter Elisson till på pass av Adam Larsson och Carl De Wall och kvitterade för Troja-Ljungby U18. Tredje perioden slutade mållös och matchen fortsatte till förlängning. Matchvinnare för hemmalaget Troja-Ljungby U18 blev Valter Elisson som 27 sekunder in i förlängningen satte det avgörande 2–1-målet.
Det här var Troja-Ljungby U18:s andra uddamålsseger den här säsongen.
Det här betyder att Troja-Ljungby U18 är kvar på sjunde plats och Linköping stannar på sjätte plats, i tabellen. Ett tapp för Linköping som låg på andra plats så sent som den 20 september.
På söndag 12 oktober 12.00 spelar Troja-Ljungby U18 hemma mot Olofström och Linköping hemma mot Oskarshamn.
Troja-Ljungby U18–Linköping 2–1 (0–1, 1–0, 0–0, 1–0)
U18 regional syd herr, SP Arena
Första perioden: 0–1 (10.16) Benjamin Jismyr (Lucas Toumeh, Ture Holmér).
Andra perioden: 1–1 (38.12) Valter Elisson (Adam Larsson, Carl De Wall).
Förlängning: 2–1 (60.27) Valter Elisson (Truls Estenstad, Arvid Olihn).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Troja-Ljungby U18: 3-0-2
Linköping: 2-1-2
Nästa match:
Troja-Ljungby U18: Olofströms IK, hemma, 12 oktober
Linköping: IK Oskarshamn, hemma, 12 oktober
