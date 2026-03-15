Tre poäng till Timrå IK U18 efter snabba mål mot Mora

Timrå IK U18 vann med 3–1 mot Mora

Isac Eriksson matchvinnare för Timrå IK U18

Tredje raka segern för Timrå IK U18

Timrå IK U18 vann borta mot Mora i U18 Nationell norra med 3–1 (1–1, 0–0, 2–0). Matchen var helt jämn efter två perioder, men avgjordes när Isac Eriksson gjorde 1–2 och Alvin Svanlund en minut senare gjorde 1–3.

– Karaktärsdanande seger, starkt att orka hålla fokus i en väldigt ovårdad match från motståndarna. Skönt för gruppen att avsluta med tre vinster efter en vårsäsong då vi haft stolpe ut med övervägande bra prestationer, kommenterade Timrå IK U18:s tränare Martin Nilsson.

Mora–Timrå IK U18 – mål för mål

Mora tog ledningen efter 15 minuter genom William Fällström på passning från Jacob Appelqvist och Patric Hellström. Efter 18.00 kvitterade Timrå IK U18 genom Elton Sandman efter förarbete från Arvid Cleve.

Andra perioden blev mållös.

13.50 in i tredje perioden nätade Timrå IK U18:s Isac Eriksson på pass av Melker Lundgren och Arvid Cleve och gav laget ledningen. Efter 14.16 nätade Alvin Svanlund framspelad av Albin Klar och Sixten Randefalk och ökade ledningen för Timrå IK U18. Därmed hade laget vänt matchen.

Resultaten i sista omgången innebär att Mora slutar på femte plats och Timrå IK U18 på tionde plats. Mora är klart för slutspel.

Lagens första möte för säsongen vann Mora med 3–1.

Mora–Timrå IK U18 1–3 (1–1, 0–0, 0–2)

U18 Nationell norra, Wibe Arena

Första perioden: 1–0 (15.43) William Fällström (Jacob Appelqvist, Patric Hellström), 1–1 (18.00) Elton Sandman (Arvid Cleve).

Tredje perioden: 1–2 (53.50) Isac Eriksson (Melker Lundgren, Arvid Cleve), 1–3 (54.16) Alvin Svanlund (Albin Klar, Sixten Randefalk).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mora: 3-0-2

Timrå IK U18: 3-0-2