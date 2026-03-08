Tre poäng till Almtuna efter avgörande i slutperioden mot Leksand

Almtuna vann med 3–2 mot Leksand

Robin Wallmark Holmström matchvinnare för Almtuna

Seger nummer 8 för Almtuna

Almtuna vann hemma mot Leksand i U18 Nationell norra med 3–2 (2–1, 0–1, 1–0). Matchen var helt jämn efter två perioder, innan Almtuna avgjorde.

Almtuna–Leksand – mål för mål

Almtuna tog ledningen i början av första perioden genom Douglas Jönsson.

Leksand kvitterade till 1–1 genom Loui Karlsson efter 11.21.

Efter 14.39 i matchen gjorde Almtuna 2–1 genom Jack Wernerson.

Efter 6.49 i andra perioden slog Lukas Lissel till framspelad av Karl Ytfeldt och kvitterade för Leksand.

15.58 in i tredje perioden fick Robin Wallmark Holmström utdelning på pass av William Pecirep och Fabian Hägerström och avgjorde matchen. Det fastställde slutresultatet till 3–2.

Med två omgångar kvar är Almtuna på åttonde plats i tabellen medan Leksand är på sjätte plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Almtuna med 5–3.

I nästa omgång har Almtuna Luleå U18 hemma i Gränbyhallen, fredag 13 mars 18.30. Leksand spelar hemma mot Timrå IK U18 lördag 14 mars 12.00.

Almtuna–Leksand 3–2 (2–1, 0–1, 1–0)

U18 Nationell norra, Gränbyhallen

Första perioden: 1–0 (2.15) Douglas Jönsson (Oliver Wiita, Carl Holmer), 1–1 (11.21) Loui Karlsson (Alfred Mix), 2–1 (14.39) Jack Wernerson (Edwin Storm, Adrian Ersoy).

Andra perioden: 2–2 (26.49) Lukas Lissel (Karl Ytfeldt).

Tredje perioden: 3–2 (55.58) Robin Wallmark Holmström (William Pecirep, Fabian Hägerström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Almtuna: 3-0-2

Leksand: 3-0-2

Nästa match:

Almtuna: Luleå HF, hemma, 13 mars 18.30

Leksand: Timrå IK, hemma, 14 mars 12.00